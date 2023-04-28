Врач рассказала, как помочь человеку при носовом кровотечении

При носовом кровотечении голову пострадавшего необходимо наклонить чуть вперед и при возможности затампонировать ноздри. Такие советы дала врач скорой помощи Елена Нечаева.

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Она пояснила, что в качестве тампона можно использовать салфетку, носовой платок. Также можно приложить холодный предмет на область переносицы.

Многие допускают ошибку и советуют при носовом кровотечении запрокинуть голову назад, чтобы остановить кровь. Но такие действия небезопасны, так как кровь, попавшая через носоглотку в ротоглотку, очень часто проникает в желудок. Это может вызвать рвотный рефлекс.

Кроме того, стоит измерить у пострадавшего артериальное давление и выяснить, что предшествовало носовому кровотечению, передает РИАМО.

В свою очередь отоларинголог Владимир Зайцев посоветовал отказаться от привычки ковырять в носу, так как она может привести к возникновению кровотечений, предает ФАН.