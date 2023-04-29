Эксперт заявил о стабилизации ситуации с корью в РФ

Обстановка с корью в России стабилизируется, однако в ближайшее время может фиксироваться небольшой рост заболеваемости. Такое мнение ТАСС высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше и больше людей будут иметь иммунитет к кори - поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых", - сказал он.
По словам эксперта, на заболеваемость этой инфекцией в основном влияют миграционные потоки и количество контактов.
"Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге", - отметил инфекционист.