Эксперт заявил о стабилизации ситуации с корью в РФ

"Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше и больше людей будут иметь иммунитет к кори - поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых", - сказал он.