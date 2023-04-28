Терапевт: пациент может не подозревать о наличии тромба

Врач-терапевт Анна Калинина перечислила изданию Solenka пять ранних симптомов развития тромбоза, которые могут спасти жизнь.

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Тромбоз может быть венозным или артериальным.

Первый может быть вызван переломом костей, болезнью или повреждением ног, тучностью, наследственными заболеваниями и другими факторами.

Артериальный тромбоз вызывает атеросклероз, при котором на стенках артерий образуются жировые или кальциевые бляшки. Если такая бляшка лопнет, образуется тромб.

«Вы можете даже не подозревать о наличии тромба, но, если он оторвется, спастись будет очень сложно», - считает врач Анна Калинина.

Боль в икроножной мышце или внутренней поверхности бедра;

Отёк ноги или руки;

Боль в грудной клетке;

Онемение одной стороны тела;

Внезапное изменение психического состояния. Заподозрить развитие тромбоза можно в следующих случаях: