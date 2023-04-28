Терапевт: пациент может не подозревать о наличии тромба

Терапевт Калинина: Пациент может не подозревать о наличии тромба
Врач-терапевт Анна Калинина перечислила изданию Solenka пять ранних симптомов развития тромбоза, которые могут спасти жизнь.
Тромбоз может быть венозным или артериальным.
Первый может быть вызван переломом костей, болезнью или повреждением ног, тучностью, наследственными заболеваниями и другими факторами.
Артериальный тромбоз вызывает атеросклероз, при котором на стенках артерий образуются жировые или кальциевые бляшки. Если такая бляшка лопнет, образуется тромб.
«Вы можете даже не подозревать о наличии тромба, но, если он оторвется, спастись будет очень сложно», - считает врач Анна Калинина.
Заподозрить развитие тромбоза можно в следующих случаях:
- Боль в икроножной мышце или внутренней поверхности бедра;
- Отёк ноги или руки;
- Боль в грудной клетке;
- Онемение одной стороны тела;
- Внезапное изменение психического состояния.
Почувствовав хотя бы один из этих симптомов, следует обратиться за медицинской помощью и провести диагностику.