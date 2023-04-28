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Терапевт Калинина: Пациент может не подозревать о наличии тромба

Врач-терапевт Анна Калинина перечислила изданию Solenka пять ранних симптомов развития тромбоза, которые могут спасти жизнь.

Терапевт: пациент может не подозревать о наличии тромба
© Runews24.ru

Тромбоз может быть венозным или артериальным.

Первый может быть вызван переломом костей, болезнью или повреждением ног, тучностью, наследственными заболеваниями и другими факторами.

Артериальный тромбоз вызывает атеросклероз, при котором на стенках артерий образуются жировые или кальциевые бляшки. Если такая бляшка лопнет, образуется тромб.

«Вы можете даже не подозревать о наличии тромба, но, если он оторвется, спастись будет очень сложно», - считает врач Анна Калинина.

Заподозрить развитие тромбоза можно в следующих случаях:
  • Боль в икроножной мышце или внутренней поверхности бедра;
  • Отёк ноги или руки;
  • Боль в грудной клетке;
  • Онемение одной стороны тела;
  • Внезапное изменение психического состояния.

Почувствовав хотя бы один из этих симптомов, следует обратиться за медицинской помощью и провести диагностику.

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