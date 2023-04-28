Терапевт раскрыла ранние симптомы тромбоза

Симптомы тромбоза могут маскироваться под другие заболевания. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Калинина.
«Ранними признаками тромбоза являются боль в икре или на внутренней поверхности бедра, отек рук, неприятные ощущения в груди, онемение или слабость на одной стороне тела», – отметила эксперт.
По ее словам, при возникновении таких симптомов необходимо обратиться к врачу. Анна Калинина уточнила, что при артериальном тромбозе может появиться атеросклероз. Также риск венозного тромбоза могут вызвать ожирение и малоподвижный образ жизни, пишет издание Inforeactor.
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