Что такое нейтрофилы в крови? Почему они могут быть понижены

Постоянная усталость, частые и тяжелые болезни — все это может говорить о том, что в работе иммунной системы произошел сбой. Одна из возможных причин — пониженный уровень нейтрофилов. «Лента.ру» поговорила с врачом-иммунологом о том, почему так происходит и что в таком случае важно предпринять.

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Что такое нейтрофилы

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Нейтрофилы — это важные клетки иммунной системы, которые защищают организм от бактериальных и грибковых инфекций, а также от продуктов распада собственных тканей. По словам врача-иммунолога Марии Польнер, нейтрофилы являются самым многочисленным подвидом белых клеток крови — лейкоцитов, от которых зависит иммунный ответ.

Роль нейтрофилов в организме

Как объясняет Мария Польнер, когда в организме происходит любое повреждение, то нейтрофилы первыми устремляются в очаг поражения. Благодаря этому начинается фагоцитоз — когда нейтрофилы захватывают и поглощают инородного агента. Один нейтрофил может уничтожить до 50 бактерий, прежде чем погибнет.

«Вместе с тем при гибели нейтрофила происходит выброс внеклеточных ловушек — нитей ДНК, несущих на себе антимикробные пептиды. Это в свою очередь обеспечивает дополнительную противомикробную активность», — отмечает врач-иммунолог.

Так, гной — например, в ранах или при сильном насморке — состоит из болезнетворных бактерий, продуктов их распада и умерших нейтрофилов, которые за счет высвобождения химических соединений могут придавать жидкости специфический зеленый цвет.

Норма и патология содержания нейтрофилов в анализе крови

Согласно словам Марии Польнер, в норме нейтрофилы должны составлять от 40 до 70 процентов от общего количества лейкоцитов. Абсолютное количество нейтрофилов (АКН) вычисляется следующим образом: АКН = абсолютное содержание лейкоцитов (микролитр) х процент (полиморфно-ядерные клетки + связи)/100.

легкая: 1000-1500 клеток на микролитр;

умеренная: 500-1000 клеток на микролитр;

тяжелая: < 500 клеток на микролитр. Пониженное стойкое содержание нейтрофилов называется нейтропенией. Согласно данным Минздрава России , разделяется оно по степени тяжести:

Диагностика пониженных нейтрофилов

Самый простой способ узнать свой уровень нейтрофилов — сдать общий анализ крови. Лучше всего сделать это, предварительно обратившись к врачу. Тогда при подозрении на воспалительные процессы специалист сможет увидеть необходимость клинического анализа крови на скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления — С-реактивный белок.

Значение нейтрофилов непостоянно, и в анализе крови оно может меняться в зависимости от определенных факторов: стресс, инфекционные процессы, прием лекарственных препаратов

Поэтому для выявления значимых патологических процессов иногда требуется проведение анализа крови два раза или больше, отмечает Мария Польнер.

Почему понижен уровень нейтрофилов в крови?

Нейтропения диагностируется тогда, когда нейтрофилы разрушаются быстрее, чем костный мозг успевает их производить. Либо же в случае, когда он сам не способен вырабатывать их в необходимом количестве. При этом нейтропения делится на острую — до шести недель — и хроническую. Истоки проблемы в обоих случаях, как правило, разные. Врач-иммунолог Мария Польнер выделяет несколько основных причин пониженного уровня нейтрофилов.

Причины пониженного уровня нейтрофилов в крови.

1. Вирусные заболевания и бактериальные инфекции. Это, к примеру, может быть банальная ветряная оспа или более серьезный вирусный гепатит. «Если при этом не отмечается усиления инфекционных процессов, состояние может вовсе не требовать коррекции», — отмечает Польнер. Тем не менее иногда вирусные заболевания могут вызывать и хроническую нейтропению. «К примеру, ВИЧ-инфекция сопровождается снижением количества нейтрофилов за счет их активного разрушения», — поясняет медик.

2. Врожденные аномалии и генетические факторы. В таком случае нередко развивается циклическая нейтропения, при которой число нейтрофилов в крови то повышается, то снижается в течение нескольких недель. По словам Марии Польнер, такие пациенты более подвержены заболеванию миелобластным лейкозом.

3. Лекарственные препараты и токсические вещества. Снижение нейтрофилов может быть следствием длительного приема антибиотиков (например, пенициллинов), противосудорожных препаратов, а также цитотоксических противоопухолевых препаратов и иммуносупрессантов. Вместе с тем алкоголь также может вызвать снижение нейтрофилов, предупреждает эксперт.

4. Аутоиммунные заболевания. По словам Марии Польнер, самые распространенные из них — системная красная волчанка и апластическая анемия.

5. Онкологические заболевания. Дело в том, что в ходе лучевой терапии может быть вызвана лучевая болезнь. Она поражает костный мозг, который и продуцирует нейтрофилы.

Симптомы и последствия пониженных нейтрофилов

При нейтропении защитные функции организма против бактериальных и грибковых инфекций слабеют, поэтому к симптомам снижения уровня клеток можно отнести бактериальные процессы, объясняет Мария Польнер. Например, фурункулез — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула. Также при нейтропении отмечаются признаки очагового воспаления в месте поражения бактериальным процессом: сильное покраснение кожи, боль, инфильтраты, а иногда даже может развиться сепсис.

частые и продолжительные инфекции;

осложнения при серьезных инфекциях;

усталость и общая слабость;

замедленное заживление ран и травм. Среди других симптомов врач называет:

Лечение и профилактика пониженных нейтрофилов

Терапия нейтропении проводится в зависимости от фактора, который вызывает это состояние. Как правило, прибегают к двум следующим способам.

Лечение основного заболевания или причины. Так, в большинстве случаев нейтропения вызвана первичным заболеванием, именно на его терапию должны быть брошены основные силы.

Использование гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (ГКСФ). По словам Марии Польнер, эти препараты применяются в случае тяжелого течения нейтропении. Они дорогостоящие и выписываются в основном больным с высоким риском — пожилым пациентам, тем, кто перенес трансплантацию органов, или в случае, если при химиотерапии и лучевой терапии отмечалась бактериальная инфекция.

В качестве профилактики медик советует придерживаться следующих правил.