Как происходит микроинсульт и можно ли его предотвратить

Часто люди переносят микроинсульт на ногах, не вполне понимая, что с ними произошло, и узнают об этом спустя какое-то время, иногда случайно.

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Что такое микроинсульт, как его распознать и как снизить риски его возникновения, "Рамблеру" рассказал эксперт - врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

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У микроинсульта есть более сложное название - транзиторная ишемическая атака, которая длится, как правило, не более десяти минут. В этот момент сгусток крови или пузырек воздуха блокирует крупный кровеносный сосуд и поступление кислорода к мозгу на время прекращается, а затем восстанавливается.

"Микроинсульт — кратковременный спазм сосудов головного мозга, который обладает определенной симптоматикой, но, как правило, не несет за собой повреждение структур головного мозга, поэтому протекает без последствий. Причин может быть очень и очень много, но одна из самых распространенных — это гипертонический криз, то есть повышение артериального давления".

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Клинические признаки у микроинсульта такие же, как и у инсульта. Денис Прокофьев называет следующие симптомы:

головокружение,

тошнота,

онемение кончика языка,

нарушение мимики лица,

нарушение чувствительности,

нарушение речи.

Установлен микроинсульт может быть по результатам МРТ головного мозга.

"Микроинсульт может быть предвестником инсульта. Это сигнал к тому, что человеку нужно следить за состоянием артериального давления, принимать препараты, направленные на улучшение мозгового кровообращения. Предотвратить микроинсульт невозможно, но у всех сосудистых заболеваний есть риски, которые могут его вызвать. Это повышенное артериальное давление, повышенный уровень сахара, курение, чрезмерное употребление алкоголя".

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Как объясняет Денис Прокофьев, снизить риски инсульта и микроинсульта можно следующим образом:

отказаться от алкоголя,

исключить курение,

не употреблять большое количество кофе,

не использовать сосудосуживающие капли,

проводить профилактику развития атеротромбозов.