Как происходит микроинсульт и можно ли его предотвратить
Часто люди переносят микроинсульт на ногах, не вполне понимая, что с ними произошло, и узнают об этом спустя какое-то время, иногда случайно.
Что такое микроинсульт, как его распознать и как снизить риски его возникновения, "Рамблеру" рассказал эксперт - врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.
У микроинсульта есть более сложное название - транзиторная ишемическая атака, которая длится, как правило, не более десяти минут. В этот момент сгусток крови или пузырек воздуха блокирует крупный кровеносный сосуд и поступление кислорода к мозгу на время прекращается, а затем восстанавливается.
"Микроинсульт — кратковременный спазм сосудов головного мозга, который обладает определенной симптоматикой, но, как правило, не несет за собой повреждение структур головного мозга, поэтому протекает без последствий. Причин может быть очень и очень много, но одна из самых распространенных — это гипертонический криз, то есть повышение артериального давления".
Клинические признаки у микроинсульта такие же, как и у инсульта. Денис Прокофьев называет следующие симптомы:
- головокружение,
- тошнота,
- онемение кончика языка,
- нарушение мимики лица,
- нарушение чувствительности,
- нарушение речи.
Установлен микроинсульт может быть по результатам МРТ головного мозга.
"Микроинсульт может быть предвестником инсульта. Это сигнал к тому, что человеку нужно следить за состоянием артериального давления, принимать препараты, направленные на улучшение мозгового кровообращения. Предотвратить микроинсульт невозможно, но у всех сосудистых заболеваний есть риски, которые могут его вызвать. Это повышенное артериальное давление, повышенный уровень сахара, курение, чрезмерное употребление алкоголя".
Как объясняет Денис Прокофьев, снизить риски инсульта и микроинсульта можно следующим образом:
- отказаться от алкоголя,
- исключить курение,
- не употреблять большое количество кофе,
- не использовать сосудосуживающие капли,
- проводить профилактику развития атеротромбозов.
Но в принципе это может произойти абсолютно со всеми. Если вовремя начать лечить инсульт, человек может восстановиться до 100 процентов.