Можно ли заболеть раком от стресса

Этот вопрос тревожит многих, особенно потому, что учёные мало знают о природе онкологических заболеваний. Так что вокруг рака ходит ещё и много мифов и домыслов.

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Всем известно выражение, что все болезни происходят от нервов. Неужели и рак тоже?

Эксперт рассказал на официальном портале Минздрава «Рак победим!», как на самом деле обстоят дела.

Стресс действительно плохо сказывается на здоровье человека, отметили в Минздраве. Есть исследования, которые подтвердили , что стресс влияет на иммунитет. Например, в период экзаменов у студентов выявляли снижение показателей иммунной системы.

У людей, которые долго страдали депрессией, тоже уменьшался процент клеток иммунной защиты. То есть косвенно длительный хронический стресс косвенно может повлиять на развитие хронического заболевания.

Тем не менее прямой связи между раком и стрессом нет.

«Невозможно заболеть раком из-за того, что перенервничал на работе, поругался с супругом или расстроился по какому-либо поводу!» — говорит главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, в России распространённость рака растёт в среднем на 2–3% в год. Темп такой же, как и во всём мире. Связано это с ростом продолжительности жизни и улучшением диагностики. Причём болезнь чаще выявляют именно на более ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение, как правило, высоки.

По словам Каприна, некоторые виды опухолей на первых двух стадиях излечиваются в 97% случаев.