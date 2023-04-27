Причины, симптомы и лечение алопеции

Выпадение волос — распространенная проблема, с которой в той или иной степени сталкивался каждый человек.

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Обычно волосы остаются на подушке и расческе или выпадают при мытье головы, а потом на их месте отрастают новые. Однако у некоторых людей этот естественный процесс перерастает в серьезную болезнь, в результате которой можно полностью облысеть.

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«Лента.ру» узнала у экспертов, что влияет на развитие алопеции и как можно вылечить ее или предотвратить.

Как устроен волос

Человеческий волос состоит из видимой части (стержня) и корня, который располагается в волосяном фолликуле (луковице).

мозговой — это сердцевина волоса, состоящая из роговых чешуек, пузырьков воздуха и меланина;

корковый (кора) — основной слой, составляющий 85-95 процентов от массы волоса и обеспечивающий его прочность и эластичность;

кутикула — наружный слой, который также состоит из чешуек и выполняет защитную функцию, препятствуя механическому и физическому воздействию на волос. У волосяного стержня есть три слоя:

На голове человека примерно 100-150 тысяч фолликулов, в которых и происходит рост волоса. Жизненный цикл волоса состоит из трех стадий, а его общая продолжительность колеблется от двух до пяти лет.

первая стадия — анаген — фаза непрерывного роста (2-5 лет);

вторая стадия — катаген — фаза, когда рост останавливается и волосяной фолликул готовится к покою (3-4 недели);

третья стадия — телоген — фаза, во время которой волос отделяется от корня и выпадает, а фолликул готовится к производству нового волоса (2-4 месяца). Каждый волосяной фолликул может воспроизводить в среднем 25-27 волос. Стадии жизни волоса:

Разные волосы в одно и то же время переживают разные стадии своего цикла: обычно около 85 процентов волос находятся в фазе анагена, 1-2 процента — в фазе катагена, и 10-15 процентов — в фазе телогена.

Алопеция. Основные виды и особенности

Алопеция — это патологическое выпадение волос на голове, лице и других участках тела, которое возникает из-за повреждения волосяных фолликулов и может привести к тотальному облысению. Существует много разновидностей алопеции, но можно выделить пять главных.

Основные виды алопеции:

Андрогенетическая (андрогенная) алопеция

Самый часто диагностируемый вид облысения, который, по данным Международной клиники гемостаза, встречается у 75 процентов мужчин и 45 процентов женщин. Андрогенетическая алопеция возникает в результате гормональных нарушений и зачастую передается по наследству. Связанное с этим типом алопеции выпадение волос может быть постепенным и зависит от особенностей организма — кто-то сталкивается с симптомами уже в подростковом возрасте, кто-то — ближе к 40-50 годам. У мужчин облысение, как правило, начинается с выпадения волос на макушке или по линии роста волос, а у женщин — с истончения волос вдоль линии пробора.

Алопеция ареата

Алопеция ареата (очаговая, или гнездная, алопеция) — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. В результате этого на голове и других участках тела появляются залысины. В некоторых случаях алопеция ареата может привести к полному выпадению волос на голове. По данным фонда National Alopecia Areata Foundation, более чем у 80 процентов людей с таким заболеванием первые симптомы проявляются до 40 лет, а у 40 процентов — уже к 20 годам. Согласно исследованиям, 160 миллионов человек во всем мире сталкивались, сталкиваются или столкнутся с алопецией ареата в будущем.

Диффузная алопеция ареата

Эта разновидность алопеции также известна как телогеновое облысение. Она отличается от алопеции ареата истончением и поредением волос, которые затем выпадают по всей коже головы, а не на одном конкретном участке облысения. Диффузная алопеция может возникнуть на фоне сильного стресса, резких гормональных изменений и побочных эффектов лекарств.

Цикатрициальная алопеция

Причины возникновения цикатрициальной алопеции до конца не изучены, но чаще всего это воспалительное заболевание развивается после повреждения кожи в результате ожога или тяжелой инфекции. Волосы могут выпадать как медленно, пятнами, так и быстро — сразу на больших участках. Это может сопровождаться раздражением и зудом кожи головы.

Трихотилломания

Это хроническая травматическая алопеция, к которой приводит регулярное вырывание собственных волос из кожи головы и других участков тела. Обычно она формируется, если у человека есть психические расстройства, например депрессия, невроз, биполярное расстройство.

Почему выпадают волосы

Основные причины выпадения волос:

генетическая предрасположенность;

гормональные нарушения и изменения (например, во время беременности);

стресс и психологические факторы;

неправильный уход за волосами и вредные привычки;

несбалансированное питание и дефицит питательных веществ;

заболевания и инфекции кожи головы;

побочные эффекты от лекарств и медицинских процедур.

«Помимо основных факторов выпадения волос, среди которых перенесенные острые вирусные заболевания, дефицит витаминов, заболевания щитовидной железы и наследственность, трихологи сейчас выделяют еще один термин — эпигенетика», — рассказывает «Ленте.ру» Виталия Копытина, член ассоциации трихологов, русского общества исследования волос и общества исследования волос Восточной Европы и Азии.

Из-за вредного воздействия солнца, плохой экологической обстановки, ненормированного образа жизни, вирусов (того же COVID-19) и повышения общего числа пациентов с аутоиммунными заболеваниями физиологические процессы старения волоса сдвинулись и наступают теперь гораздо раньше. Сегодня поредение волос наблюдается даже у детей, а среди моих пациентов много людей в возрасте от 20 лет, — Виталия Копытина, врач-трихолог.

Диагностика алопеции

Считается, что в день человек может терять до 100 волос — в основном при расчесывании или мытье головы. Тем не менее трихолог Виталия Копытина рекомендует не ориентироваться на конкретную цифру, а следить за частотой выпадения.

Если волосы остаются не только на расческе, но и выпадают при сушке феном, при проведении рукой по голове в течение дня и в целом встречаются в тех местах в доме, где раньше их не было, — это повод обратиться к врачу

Если выпадение волос усиливается не очень резко и не сопровождается неприятными ощущениями, можно начать с онлайн-консультации — по словам Виталии Копытиной, опытному специалисту будет достаточно нескольких фотографий в высоком качестве, результатов анализов и подробного разговора с пациентом, чтобы подобрать лечение. В более серьезных случаях стоит обратиться к врачу-трихологу или дерматологу за очной консультацией.

Основным методом диагностики сейчас считается трихоскопия, во время которой происходит осмотр волос и кожи головы под увеличением в 60-120 раз. Эта процедура позволяет оценить плотность волос, состояние кожи и сальных желез. С помощью трихоскопии можно установить диагноз и назначить дальнейшее лечение.

Как лечить алопецию

Основа трихологического лечения — это правильный подбор ухода за кожей головы в виде шампуня, маски, лосьонов, которые стимулируют рост волос и борются с выпадением. Их назначают курсом минимум на три месяца. Домашнее лечение можно дополнить и другими процедурами, — Виталия Копытина, врач-трихолог.

Самые эффективные процедуры от выпадения волос: PRP-терапия (плазмотерапия) — введение под кожу плазмы, обогащенной тромбоцитами;

мезотерапия — введение в проблемные участки витаминов и микроэлементов;

лазеротерапия — импульсное воздействие на кожу головы, усиливающее приток крови, оказывающее противовоспалительный эффект и стимулирующее рост волос.

Нутрициолог Анастасия Гюбнер добавляет, что лучший эффект от процедур получится, если их проводить в комплексе с изменением питания и включением в рацион биологически активных добавок.

«В качестве БАД я бы рекомендовала те витамины и микроэлементы, которые мы вряд ли сможем получить в необходимом количестве из продуктов питания», — объясняет специалист.

витамин D — от 2000 до 5000 международных единиц (МЕ);

омега-3 — от 1000 до 2000 миллиграммов;

йод — 200 микрограммов (если нет медицинских противопоказаний);

железо — 20-80 миллиграммов;

препараты кремния и витамина С в форме Эстер-С. Примерная дозировка БАД при алопеции:

Безусловно, оптимальные дозы витаминов и микроэлементов подбираются индивидуально после консультации с нутрициологом или врачом, — Анастасия Гюбнер, нутрициолог.

При одобрении специалиста можно также записаться на операцию по трансплантации волос, в ходе которой волосяные фолликулы переносятся с одного участка кожи на другой. Самым современным и безопасным методом сейчас считается FUE (Follicular Unit Extraction).

Процедура происходит следующим образом: из донорской зоны с помощью специального инструмента извлекаются фолликулы, затем на участке, куда необходимо пересадить волосы, делается надрез или прокол, и затем в него вживляется донорский материал. К плюсам этого бесшовного метода относят быстрое заживление рубцов и короткий срок реабилитации. Результат процедуры по пересадке волос при грамотном исполнении может сохраниться на всю жизнь.

Профилактика выпадения волос и рекомендации по уходу

Предсказать возникновение алопеции не получится, но можно соблюдать некоторые правила, чтобы предотвратить развитие патологий.

1. Правильно питайтесь и не пренебрегайте витаминно-минеральными комплексами

«Для красивых и здоровых волос нужен "строительный материал" — это прежде всего белки и жиры, витамины группы В и Е, витамин D, витамин С, а также такие микроэлементы, как железо, кремний, цинк, медь, йод и селен», — рассказывает нутрициолог Анастасия Гюбнер.

Результат появится не сразу: чтобы увидеть качественные изменения и рост новых волос, животный белок нужно включать в каждый прием пищи на протяжении трех-четырех месяцев, подчеркивает специалист.

2. Соблюдайте гигиену кожи головы

По словам врача-трихолога Виталии Копытиной, на протяжении последних десяти лет все более широкое распространение получает жирный тип кожи головы. При нем волосы становятся грязными уже на следующий день, и мыть их нужно по мере загрязнения — причем лучше в начале дня, потому что пик активности сальных желез приходится на 5-6 часов утра.

Существует миф, что волосы и кожу головы надо мыть редко, раз в неделю, но это не так. Если вовремя не очищать жирную кожу, может сформироваться хроническое воспаление, которое усугубит поредение и выпадение волос, — отмечает Копытина.

«Также хочу развеять еще один миф и подчеркнуть, что использование фена полезнее, чем естественное высушивание волос. Когда волос влажный, он больше подвержен травматизации, и, чем дольше он остается влажным, тем больше риск его повредить. По этой же причине нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, так как от трения подушки может травмироваться волосяной стержень», — отмечает Копытина.

3. Подбирайте подходящие уходовые средства

Виталия Копытина рекомендует регулярно использовать два типа шампуня (один подобрать под тип кожи головы, другой — под тип волос) и чередовать их. Можно также делать пилинг раз в одну-две недели, чтобы напитать кожу головы полезными кислотами и растительными экстрактами (ментолом, розмарином) и антисеборейными компонентами — климбазолом и пироктон оламином. Кроме этого, после каждого мытья головы нужно пользоваться кондиционером, один-два раза в неделю — смываемой маской, и не забывать про несмываемый уход — термозащитные и увлажняющие средства и масла для волос (например, масло арганы).

4. Старайтесь избегать стресса и регулярно проходите профилактические осмотры