Почему повышается уровень лимфоцитов

В норме уровень лимфоцитов — клеток, которые отвечают за выработку антител, — с возрастом снижается. Однако иногда он может и расти: это состояние называется лимфоцитоз.
Оно не считается болезнью, но служит важным симптомом и может говорить о наличии в организме как простых ОРВИ, так и серьезных онкологических заболеваний.
О причинах, диагностике и лечении лимфоцитоза — в материале «Ленты.ру».
Иммунная система — сложный механизм, который защищает организм человека от чужеродных веществ: бактерий, вирусов, грибков и токсинов. Она состоит из различных органов, клеток и белков, которые работают сообща.
Важной частью иммунной системы являются лейкоциты, или белые кровяные тельца, — клетки крови, которые вырабатываются в костном мозге. Они в свою очередь делятся на гранулоциты, моноциты и лимфоциты (Т-клетки и В-клетки).
20-40% составляют лимфоциты от общего числа лейкоцитов.
Лимфоциты отвечают за выработку антител к различным вирусам, патогенным микроорганизмам и внутриклеточным паразитам, а также за иммунную память — оперативную реакцию организма на повторную встречу с уже знакомым ему чужеродным агентом. Благодаря лимфоцитам быстрее уничтожаются вирусы и бактерии, и болезнь протекает в более легкой форме, либо не развивается вообще.
Определить уровень лимфоцитов в крови можно с помощью клинического (общего) анализа крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой. Этот анализ рекомендуется проводить не реже одного раза в год — он помогает оценить общее состояние здоровья, выявить нарушения в работе иммунной системы и обнаружить воспалительные процессы в острой или хронической форме.
1000–4800 клеток на миллилитр норма содержания лимфоцитов в крови взрослого человека.
При этом процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле также будет зависеть от возраста: чем младше ребенок, тем оно выше. Так, у годовалого младенца их будет от 45 до 65 процентов. Явные отклонения от нормы лимфоцитов в крови в любом возрасте говорят о том, что иммунная система борется с каким-то биологическим агентом.
Среди патологий встречается и понижение уровня лимфоцитов — лимфоцитопения, рассказала в беседе с «Лентой.ру» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.
Лимфоцитопения бывает наследственной — передается генетически и [часто сопровождает] врожденный иммунодефицит, а также приобретенной — бактериальные инфекции, ВИЧ, прием иммуносупрессантов и химиотерапии, а также глюкокортикостероидных препаратов, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.
1. Инфекционные заболевания
Стойкий лимфоцитоз, который сохраняется дольше шести недель, может отмечаться на фоне вируса Эпштейна-Барр или вируса герпеса человека 4 типа, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.
Это болезни, связанные с нарушением работы иммунной системы. При наличии таких расстройств организм перестает отличать здоровые ткани от потенциально опасных антигенов. В результате запускается реакция, разрушающая нормальные ткани. Подобные заболевания зачастую поражают целые системы или даже весь организм целиком. Наиболее распространенные аутоиммунные болезни, которые сопровождаются лимфоцитозом, — системная красная волчанка, болезнь Крона и ревматоидные артриты.
В некоторых случаях лимфоцитоз может быть обусловлен внешними факторами, например, длительным стрессом, повышенными физическими нагрузками, диетой с исключением мясных продуктов, приемом некоторых лекарственных препаратов, злоупотреблением алкоголем. У женщин лимфоцитоз может встречаться при длительном приеме гормональной контрацепции, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.
Увеличение лимфатических узлов считается одним из основных симптомов лимфоцитоза, но проявляется не всегда.
Сифилис — характерные язвы на половых органах и внутренней поверхности бедер. Также может возникать кашель, заложенность носа, головная боль и конъюнктивит.
Злокачественные образования крови — повышенная кровоточивость, частое появление синяков на теле, плохая заживляемость ран, боль в костях. Кроме того, снижается иммунная защита организма от инфекций, и человек часто болеет ОРВИ.
ОРВИ — повышение температуры тела и насморк.
Ревматологические заболевания — боли в суставах или специфические проявления на коже.
Диагностировать повышенный уровень лимфоцитов в крови помогают результаты клинического (общего) анализа крови. В некоторых случаях врач может назначить дополнительные обследования — биохимический анализ крови, лучевую диагностику, иммунологические исследования, рентген, УЗИ, биопсию.
Лимфоцитоз — это не болезнь, а симптом. Зачастую повышенный уровень лимфоцитов говорит об активной вирусной или бактериальной нагрузке. В этом случае главная задача — лечение основного заболевания с помощью антибактериальных и противовирусных препаратов. После того как очаг болезни будет устранен, уровень лимфоцитов придет в норму. Профилактика же лимфоцитоза основана на правильной поддержке иммунной системы.