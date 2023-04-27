Почему повышается уровень лимфоцитов

В норме уровень лимфоцитов — клеток, которые отвечают за выработку антител, — с возрастом снижается. Однако иногда он может и расти: это состояние называется лимфоцитоз.

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Оно не считается болезнью, но служит важным симптомом и может говорить о наличии в организме как простых ОРВИ, так и серьезных онкологических заболеваний.

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О причинах, диагностике и лечении лимфоцитоза — в материале «Ленты.ру».

Что такое лимфоциты и каково их значение для иммунной системы

Иммунная система — сложный механизм, который защищает организм человека от чужеродных веществ: бактерий, вирусов, грибков и токсинов. Она состоит из различных органов, клеток и белков, которые работают сообща.

Важной частью иммунной системы являются лейкоциты, или белые кровяные тельца, — клетки крови, которые вырабатываются в костном мозге. Они в свою очередь делятся на гранулоциты, моноциты и лимфоциты (Т-клетки и В-клетки).

20-40% составляют лимфоциты от общего числа лейкоцитов.

Лимфоциты отвечают за выработку антител к различным вирусам, патогенным микроорганизмам и внутриклеточным паразитам, а также за иммунную память — оперативную реакцию организма на повторную встречу с уже знакомым ему чужеродным агентом. Благодаря лимфоцитам быстрее уничтожаются вирусы и бактерии, и болезнь протекает в более легкой форме, либо не развивается вообще.

Как определить высокий уровень лимфоцитов в крови

Определить уровень лимфоцитов в крови можно с помощью клинического (общего) анализа крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой. Этот анализ рекомендуется проводить не реже одного раза в год — он помогает оценить общее состояние здоровья, выявить нарушения в работе иммунной системы и обнаружить воспалительные процессы в острой или хронической форме.

1000–4800 клеток на миллилитр норма содержания лимфоцитов в крови взрослого человека.

дети до года — 4000-10500 клеток на миллилитр;

дети от года до четырех лет — 2000-7800 клеток на миллилитр;

дети от четырех до шести лет — 1500-7000 клеток на миллилитр;

дети от шести до десяти лет — 1600-6400 клеток на миллилитр;

подростки и люди до 21 года — 1000-4700 клеток на миллилитр. Нормальные показатели лимфоцитов у детей и молодежи до 21 года:

При этом процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле также будет зависеть от возраста: чем младше ребенок, тем оно выше. Так, у годовалого младенца их будет от 45 до 65 процентов. Явные отклонения от нормы лимфоцитов в крови в любом возрасте говорят о том, что иммунная система борется с каким-то биологическим агентом.

Среди патологий встречается и понижение уровня лимфоцитов — лимфоцитопения, рассказала в беседе с «Лентой.ру» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

Лимфоцитопения бывает наследственной — передается генетически и [часто сопровождает] врожденный иммунодефицит, а также приобретенной — бактериальные инфекции, ВИЧ, прием иммуносупрессантов и химиотерапии, а также глюкокортикостероидных препаратов, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.

Причины повышения уровня лимфоцитов в крови

1. Инфекционные заболевания

Вирусная инфекция — острое или хроническое заболевание, источником которого является вирус — микроорганизм, способный воспроизводиться только внутри клеток. Вирусные инфекции — самая частая причина повышения уровня лимфоцитов. К таким болезням относятся риновирус, грипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус. Их лечат при помощи противовирусных препаратов.

— острое или хроническое заболевание, источником которого является вирус — микроорганизм, способный воспроизводиться только внутри клеток. Вирусные инфекции — самая частая причина повышения уровня лимфоцитов. К таким болезням относятся риновирус, грипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус. Их лечат при помощи противовирусных препаратов. Бактериальная инфекция — заболевание, вызываемое появлением патогенных бактерий в организме. К таким инфекциям относятся ларингит, бронхит, пневмония, воспаление среднего уха, туберкулезная интоксикация, воспаление гайморовых и лобных пазух. В качестве причины лимфоцитоза они чаще встречаются у взрослых, а у детей повышенение лимфоцитов в основном провоцирует коклюш. В борьбе с бактериальными инфекциями применяют антибиотики разных видов и поколений.

— заболевание, вызываемое появлением патогенных бактерий в организме. К таким инфекциям относятся ларингит, бронхит, пневмония, воспаление среднего уха, туберкулезная интоксикация, воспаление гайморовых и лобных пазух. В качестве причины лимфоцитоза они чаще встречаются у взрослых, а у детей повышенение лимфоцитов в основном провоцирует коклюш. В борьбе с бактериальными инфекциями применяют антибиотики разных видов и поколений. Паразитарная инфекция — заболевание, вызываемое гельминтами и простейшими. При попадании в тело человека эти огрганизмы проходят в нем жизненный цикл, питаясь и размножаясь за счет «хозяина», что вызывает у носителя поражение различных органов и систем. Как правило, страдают легкие, кишечник, желчный пузырь и желчевыводящие пути, сердечно-сосудистая система, нервная система, печень. При длительном воспалении происходит подавление иммунитета. К паразитарным инфекциям относятся аскаридоз, лямблиоз, токсоплазмоз и другие. Такие инфекции лечат с помощью противогельминтных и противопаразитарных препаратов.

Стойкий лимфоцитоз, который сохраняется дольше шести недель, может отмечаться на фоне вируса Эпштейна-Барр или вируса герпеса человека 4 типа, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.

2. Аутоиммунные расстройства

Это болезни, связанные с нарушением работы иммунной системы. При наличии таких расстройств организм перестает отличать здоровые ткани от потенциально опасных антигенов. В результате запускается реакция, разрушающая нормальные ткани. Подобные заболевания зачастую поражают целые системы или даже весь организм целиком. Наиболее распространенные аутоиммунные болезни, которые сопровождаются лимфоцитозом, — системная красная волчанка, болезнь Крона и ревматоидные артриты.

3. Онкологические заболевания Лейкемия , которую в народе называют раком крови, — это заболевание, при котором в кроветворных тканях происходят злокачественные изменения. Аномальные клетки накапливаются в костном мозге, вытесняя здоровые клетки крови и мешая им выполнять свою работу.

, которую в народе называют раком крови, — это заболевание, при котором в кроветворных тканях происходят злокачественные изменения. Аномальные клетки накапливаются в костном мозге, вытесняя здоровые клетки крови и мешая им выполнять свою работу. Лимфома — это целая группа опухолевых заболеваний, которые поражают лимфатические ткани. Болезнь характеризуется бесконтрольным ростом клеток лимфатической системы и увеличением числа патологически измененных лимфоцитов.

В некоторых случаях лимфоцитоз может быть обусловлен внешними факторами, например, длительным стрессом, повышенными физическими нагрузками, диетой с исключением мясных продуктов, приемом некоторых лекарственных препаратов, злоупотреблением алкоголем. У женщин лимфоцитоз может встречаться при длительном приеме гормональной контрацепции, — Мария Польнер, врач аллерголог-иммунолог.

Симптомы и признаки увеличения количества лимфоцитов

усталость и слабость;

лихорадка;

боль в суставах и мышцах;

общее истощение;

расстройство нервной деятельности, бессонница;

резкое повышение или понижение температуры тела;

диарея или запор, тошнота и рвота. Общие симптомы лимфоцитоза:

Увеличение лимфатических узлов считается одним из основных симптомов лимфоцитоза, но проявляется не всегда.

Симптомы лимфоцитоза, характерные для конкретных заболеваний

Сифилис — характерные язвы на половых органах и внутренней поверхности бедер. Также может возникать кашель, заложенность носа, головная боль и конъюнктивит.

Злокачественные образования крови — повышенная кровоточивость, частое появление синяков на теле, плохая заживляемость ран, боль в костях. Кроме того, снижается иммунная защита организма от инфекций, и человек часто болеет ОРВИ.

ОРВИ — повышение температуры тела и насморк.

Ревматологические заболевания — боли в суставах или специфические проявления на коже.

Как узнать о повышении уровня лимфоцитов в крови

Диагностировать повышенный уровень лимфоцитов в крови помогают результаты клинического (общего) анализа крови. В некоторых случаях врач может назначить дополнительные обследования — биохимический анализ крови, лучевую диагностику, иммунологические исследования, рентген, УЗИ, биопсию.

Лечение и профилактика

Лимфоцитоз — это не болезнь, а симптом. Зачастую повышенный уровень лимфоцитов говорит об активной вирусной или бактериальной нагрузке. В этом случае главная задача — лечение основного заболевания с помощью антибактериальных и противовирусных препаратов. После того как очаг болезни будет устранен, уровень лимфоцитов придет в норму. Профилактика же лимфоцитоза основана на правильной поддержке иммунной системы.