Как защитить печень от ожирения
Ученые предложили инновационный способ защиты печени от ожирения. Для этого достаточно заблокировать крохотный рецептор, который находится на поверхности ее клеток.
"При ожирении в клетках печени начинают скапливаться вредные соединения. Они повреждают нашу ДНК, важные белковые соединения, мембраны клеток. Это приводит, например, к циррозу", - рассказала старший научный сотрудник калининградского Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ имени Канта Дарья Скуратовская.
Справляться с излишками жира организму помогают "энергетические станции" - митохондрии. Вот только их работа напрямую зависит от небольшой молекулы интерлейкин-6: во время патологий, к которым относится и ожирение, "включается" ее воспалительный рецептор gp130. В результате печень перестает справляться с жирами. Лабораторные опыты показали: блокировка этого рецептора позволяет выживать практически всем клеткам печени.
Ученые воссоздали условия ожирения, обработав клетки печени раствором жирных кислот. Уже на следующие сутки они начали гибнуть. Тогда к жирным кислотам подмешали интерлейкин-6 и раствор, блокирующий рецептор gp130. После этого доля живых клеток составила почти сто процентов. Эти знания помогут разработать новые лекарства для защиты печени у людей с излишним весом, говорят специалисты.