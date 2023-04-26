$81.63+0.0890.14+0.11

Терапевт Савельева рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита

Терапевт Савельева рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита. В этом случае прививка создаст такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации из трёх доз. При экстренной иммунный ответ сформируется в течение 21–28 дней в зависимости от вида вакцины. Получается, ещё и быстрее — так что ничего не потеряно.

Врач рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита
© Секрет Фирмы

Не успели поставить вакцину от лютого клещевого энцефалита? Выход есть

Важно знать, что прививка от клещевого энцефалита способна защитить человека только от этого опасного заболевания, рассказала РИАМО старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Остальные инфекции, переносимые клещами, например болезнь Лайма или боррелиоз, не в счёт.

По мнению специалиста, делать прививку против клещевого энцефалита можно круглый год. С одним условием: планировать вакцинацию так, чтобы с момента второй прививки прошло не меньше двух недель до возможной встречи с клещом.

Чем опасен клещевой энцефалит

Эта вирусная инфекция вызывает лихорадку, интоксикацию и поражает головной или спинной мозг. А может и то и то. Заболевание может привести к инвалидности или попросту убить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий