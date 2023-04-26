Врач рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита

Терапевт Савельева рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита. В этом случае прививка создаст такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации из трёх доз. При экстренной иммунный ответ сформируется в течение 21–28 дней в зависимости от вида вакцины. Получается, ещё и быстрее — так что ничего не потеряно.

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Не успели поставить вакцину от лютого клещевого энцефалита? Выход есть

Важно знать, что прививка от клещевого энцефалита способна защитить человека только от этого опасного заболевания, рассказала РИАМО старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Остальные инфекции, переносимые клещами, например болезнь Лайма или боррелиоз, не в счёт.

По мнению специалиста, делать прививку против клещевого энцефалита можно круглый год. С одним условием: планировать вакцинацию так, чтобы с момента второй прививки прошло не меньше двух недель до возможной встречи с клещом.

Чем опасен клещевой энцефалит