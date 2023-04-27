Как домашняя пыль может вызывать развитие рака

«Пыль куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. В ней не только живут бактерии, простейшие и пылевые клещи, но и содержатся остатки всех тех химических соединений, из которых состоят предметы в доме. Эти соединения часто могут быть токсичны для человека, а также вызывать самые разнообразные заболевания, в том числе и рак», — говорится в материале.