Как домашняя пыль может вызывать развитие рака

В домашней пыли содержатся вредные химикаты, которые могут привести к развитию онкологии. Об этом рассказали врачи официального портала Минздрава РФ «Рак победим!».
«Пыль куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. В ней не только живут бактерии, простейшие и пылевые клещи, но и содержатся остатки всех тех химических соединений, из которых состоят предметы в доме. Эти соединения часто могут быть токсичны для человека, а также вызывать самые разнообразные заболевания, в том числе и рак», — говорится в материале.
По словам врачей, учёные университета Джорджа Вашингтона провели исследования домашней пыли и её состава. Среди химикатов были обнаружены фторосодержащие средства, фталаты, фенольные соединения и добавки, которые предают предметам огнеупорные средства. Многие смеси с таким составом могут вызывать рак.
«Всего было выявлено 45 потенциально токсичных соединений, которые содержатся в различных бытовых предметах, попадают в воздух, а потом и в пыль. В 90% образцов присутствовало как минимум 10 вредных веществ, в том числе и вызывающая рак огнезащитная добавка», — объяснили специалисты.
Так, многие подвергаются воздействию веществ, которые провоцируют развитие различных заболеваний, просто сидя дома. Некоторые химикаты мы вдыхаем, другие впитываются через кожу, а наибольшую опасность они несут для детей — те нередко играют на полу, облизывают руки и домашние поверхности. Снизить риски можно только в том случае, если вы замените бытовые предметы с вредными соединениями в составе на более безопасные.
Врачи рассказали, может ли постоянный стресс спровоцировать онкологию.