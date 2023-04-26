Стоматолог рассказал о распространенных травмах зубов

Стоматолог, кандидат медицинских наук и главный врач сети клиник стоматологии Dental Way Дмитрий Тимофеев предупредил о трех распространенных травмах зубов, количество которых увеличивается весной. Об этом, а также о способах спасти поврежденный зуб он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Тимофеева, с наступлением тепла число различных травм зубов возрастает на 15-20 процентов. Самые распространенные из них — вывих, перелом и скол зуба — происходят из-за удара в челюсть качелями или падения на асфальт с велосипеда, самоката или скейтборда.

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Вывих зуба стоматолог назвал одной из самых сложных и частых травм. Из-за нее зуб меняет свое положение в лунке, начинает шататься и даже может поменять цвет до серого или черного. Связки, удерживающие его, рвутся или растягиваются, а при вывихе молочного зуба возможна деформации зачатка коренного.

Тимофеев сказал, что после получения подобной травмы надо как можно скорее обратиться к стоматологу. Сделать это необходимо максимум в течение часа, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным осложнениям: воспалению, трещинам, гибели пульпы и потемнению эмали. Чтобы спасти зуб, врач сделает рентген и под местной анестезией вернет его в правильное положение, зафиксировав специальной стоматологической шиной, которая удержит его в лунке, пока он не приживется.

Еще одна распространенная травма, по словам Тимофеева, — перелом зуба. Она сопровождается сильной болью, покраснением в коронковой части, кровоизлиянием в слизистую оболочку рта, отеком мягких тканей.