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Почему в носовых пазухах вырастают кисты и как их лечат

Кисты околоносовых пазух - это доброкачественные новообразования, развивающиеся из слизистой оболочки самих пазух.

Почему в носовых пазухах вырастают кисты и как их лечат
© Unsplash

К сожалению, такая патология встречается нередко и в некоторых случаях может довольно заметно влиять на качество жизни.

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"Рамблер" решил узнать, что провоцирует рост этих образований и как от этого избавляются. На наши вопросы ответила врач-отоларинголог Анастасия Морозова.

Наиболее частые причины образования кист в околоносовых пазухах – это любые воспалительные процессы, хронический риносинусит, операции на пазухах, травмы или переломы лица. Также часто развитие кист в верхнечелюстных пазухах связано с воспалением корней зубов, эндодонтическим лечением или проведение других стоматологических операций.

Морозова Анастасия Дмитриевна
Морозова Анастасия ДмитриевнаВрач-отоларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Диагноз “Киста околоносовой пазухи” обычно ставится по результатам рентгена пазух, проведения компьютерной или магнитно-резонансной томографии (последние два исследования позволяют увидеть более четкую и детализированную картину).

В зависимости от расположения и вида кисты возможны затруднение носового дыхания, головные боли, выделения из полости носа, опущение края века, боль в области глазницы и даже изменение остроты зрения.

Морозова Анастасия Дмитриевна
Морозова Анастасия ДмитриевнаВрач-отоларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Однако нередко киста околоносовой пазухи является случайной находкой на КТ или МРТ, при этом пациент не испытывает никаких неприятных симптомов и даже не подозревает о наличии новообразования. В таком случае только врач может решить, необходимо ли лечение и какого типа оно будет.

Лечение кист околоносных пазух проводит врач оториноларинголог. Возможна как наблюдательная тактика, так и оперативное лечение – конкретный метод выбирается исходя из локализации кисты, ее размеров и клинических проявлений.

Морозова Анастасия Дмитриевна
Морозова Анастасия ДмитриевнаВрач-отоларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Даже если показано оперативное лечение, не стоит этого бояться. В настоящее время наиболее распространены малоинвазивные эндоскопические операции, некоторые из них могут быть выполнены амбулаторно.

Обратите внимание, что, в случае планирования протезирования или имплантации зубов, оперативное лечение кист в области верхнечелюстных пазух необходимо будет провести до стоматологического лечения, как отмечает эксперт.

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