Названо число случаев заболевания корью в России

«Мы так давно спокойно живем с корью, что просто забыли, как это было раньше. Первые прививки против кори в стране были введены в 1967 году. Так вот, до начала прививочной кампании заболевало до полутора миллионов детей в год. Взрослые практически не заболевали, так как они переболели раньше, иммунитет пожизненный», - напомнила она.