Врач: корь может перетечь в пневмонию или острый отит

Педиатр Маркова: корь может перетечь в пневмонию или острый отит. Для человека, далекого от медицины, корь и ветрянка могут показаться похожими болячками: чаще встречаются у детей, сопровождаются высокой температурой и сыпью на коже. Но на деле это две разные инфекции и потенциально разные угрозы для здоровья. Как отличить корь от ветрянки, «Доктору Питеру» рассказала замдиректора по педиатрии «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

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Почему все заговорили о кори

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Вообще-то, корь — болячка, с которой до сих пор успешно справлялись и справляются. Правда, в последнее время число заболевших возросло в разы. Например, в Дагестане подтвердили уже как минимум 188 случаев заболевания с начала 2023-го. Всё потому, что местное население игнорирует вакцинацию. Впрочем, вспышки кори были замечены и в других регионах. При этом риски эпидемии исключены — всё-таки уровень вакцинации населения выше 95%. Но расслабляться не стоит.

Чем опасны корь и ветрянка

Корь и ветрянка во многим похожи — это вирусные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путём. Правда, на этом общие черты закончились.

Если говорить про корь, то она прежде всего опасна для иммунитета и центральной нервной системы. Одно из самых коварных осложнений после неё — воспаление тканей головного мозга (энцефалит). Также при кори могут легко добавиться и другие болячки. Всё потому, что при заражении этой инфекцией резко падает уровень витаминов А и С. Всё вместе может перетечь в пневмонию или острый отит.

При ветрянке в случае тяжёлого течения болезни может развиться пневмония, менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга) или миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Обе инфекции очень опасны для беременных. Если перенести одну из них в первом триместре, то у плода могут появиться тяжёлые нарушения в развитии. В худшем случае беременность прервётся.

Как отличить корь от ветрянки

По словам специалиста, и при кори, и при ветрянке у человека подскакивает температура. Правда, при кори она обычно чуть выше — 39,5–40 градусов. Во-вторых, при кори в ротовой полости появляются пятна белёсого цвета — они похожи на манную крупу.

Также корь можно распознать по дискомфорту в глазах. Заболевание нередко сопровождается конъюнктивитом.

Кроме того, при кори на теле выступает сыпь в виде красных пятен. Высыпания появляются постепенно, начиная с головы и переходя на руки и ноги. При ветрянке сыпь напоминает пузырьки с жидкостью, которые в процессе выздоровления лопаются и образуют язвочки. Чаще такие болячки образуются на голове, но могут появиться и во рту, и даже в промежности. Для кори это нехарактерно.

Когда прививаться

От кори детей прививают в возрасте 1 года и 6 лет. Этого достаточно, чтобы обезопасить чадо на следующие 18–20 лет. Для закрепления эффекта врачи рекомендуют вакцинироваться ещё и в возрасте 25 лет.

Также вакцинироваться нужно тем, кто не уверен в том, ставили ли ему вакцину в детстве или нет. Женщинам рекомендуется делать прививку на этапе планирования беременности. Вакцинацию проводят в два этапа. Вторую дозу вводят через 1–2 месяца после первой для выработки полноценного иммунитета.