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Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, перечислили лекарства, которые россиянам следует взять с собой на дачу. О том, что должно входить в дачную аптечку, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск передачи доступен на Rutube.

Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
© Lenta.ru

Малышева отметила, что в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства от боли. По ее словам, сегодня без рецепта можно купить аспирин, парацетамол, ибупрофен и напроксен. Гандельман уточнил, что лекарства этой группы нужно принимать только в том случае, если человек уже начал испытывать боль. Как объяснил кардиолог, профилактический прием таких препаратов не будет эффективен.

Также Малышева посоветовала включить в аптечку антигистаминные лекарства для борьбы с аллергией. Она рассказала, что аллергики могут принимать эти препараты заранее, поскольку они начинают действовать через 30-40 минут после приема. Тем, у кого может возникнуть острая аллергическая реакция, например отек Квинке, следует также взять с собой на дачу шприц с адреналином, добавила врач.

Среди препаратов, которые необходимо иметь в дачной аптечке, телеведущие также назвали лекарства от поноса, например лоперамид.

«К сожалению, на даче не всегда есть чистая вода, и часто мы едим с грядки, поэтому вероятность получить понос или желудочно-кишечную инфекцию высокая», — сказал Гандельман.

Доктор Продеус в свою очередь напомнил, что препараты от диареи запрещено давать детям в возрасте до 13 лет. По его словам, ребенка при возникновении этой проблемы нужно активно поить водой, а в случае ухудшения его самочувствия необходимо обращаться к врачу.

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