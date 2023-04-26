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22 минуты назад

Названа главная причина поздней стадии рака у молодых пациентов

Слово и Делоиещё 1

Онкобольные молодые люди часто слишком поздно обращаются к врачам, из-за чего заболевание тяжелее поддается лечению. Об этом «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Названа главная причина поздней стадии рака у молодых
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Молодым для рака считается возраст до 35–40 лет. Существует теория, что у таких пациентов заболевание развивается быстрее, однако это является мифом, отметил медик.

Главной проблемой молодых людей является их беспечность. Обычно они пренебрегают ежегодной диспансеризацией и обращаются к врачам, когда симптомы становятся слишком явными.

«В результате онкологические заболевания в этой когорте нередко диагностируются уже на поздних стадиях, которые не поддаются лечению», — пояснил Серяков.

Однако и у людей старшего возраста рак может быть быстротечным. Как и у молодых пациентов, опухоль может расти долгие годы и никак не проявляться.

Болезни и лекарства,Александр Серяков,
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