Названа главная причина поздней стадии рака у молодых

Онкобольные молодые люди часто слишком поздно обращаются к врачам, из-за чего заболевание тяжелее поддается лечению. Об этом «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

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Молодым для рака считается возраст до 35–40 лет. Существует теория, что у таких пациентов заболевание развивается быстрее, однако это является мифом, отметил медик.

Главной проблемой молодых людей является их беспечность. Обычно они пренебрегают ежегодной диспансеризацией и обращаются к врачам, когда симптомы становятся слишком явными.

«В результате онкологические заболевания в этой когорте нередко диагностируются уже на поздних стадиях, которые не поддаются лечению», — пояснил Серяков.