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58 минут назад

Доктор Мясников перечислил показание к удалению миндалин

Мослента

О показании к удалению миндалин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, оперативное вмешательство требуется для предотвращения осложнений при затяжной стрептококковой ангине. При часто повторяющемся заболевании он призвал ликвидировать очаг воспаления.

Доктор перечислил показание к удалению миндалин
Фото: МослентаМослента

Доктор пояснил, что признаками ангины является высокая температура, увеличение лимфоузлов, покраснение миндалин, белый налет. Если наличие стрептококка подтверждается с помощью мазка, врач назначает лечение антибиотиками в течение десяти дней.

Специалист предупредил, что инфекция может дать осложнения на сердце и почки. Однако удаление миндалин рекомендовано лишь в том случае, если стрептококковая ангина возникает у пациентов не менее семи раз год или если появляется абсцесс, уточнил он.

При этом врач напомнил, что у удаления миндалин есть негативные последствия: так, иногда начинает разрастаться другая лимфоидная ткань, и это тоже приводит к воспалениям.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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