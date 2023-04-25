Что помогает отличить поллиноз от ОРВИ

Анна Усачёва, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, рассказала, по каким симптомам можно отличить сезонную аллергию от респираторной инфекции.

© unsplash.com

При ОРВИ у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, простуда обычно проходит в течение двух недель, в то время как аллергия может нарастать, сохраняться практически весь период цветения, отметила Усачёва.