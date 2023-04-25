Врач назвал причины появления цистита у женщин и мужчин
Цистит ― это воспаление слизистой мочевого пузыря. Как сообщил врач-андролог Артур Богатырев, данное заболевание начинается резко и прогрессирует достаточно быстро.
«Острым циститом болеют преимущественно женщины. Это связано с тем, что у женщин более короткая и широкая уретра, поэтому в нее легче проникает инфекция. Также к предрасполагающим факторам относятся гинекологические причины — это кольпит и бактериальный вагиноз», — сообщил медик в интервью LIFE.
Богатырев подчеркнул, что причиной цистита может стать половая инфекция. Еще один фактор риска ― пренебрежение правилами интимной гигиены. Медик заявил, что терпеть ни в коем случае нельзя, надо сразу идти в туалет.
Лечить заболевание лучше под наблюдением врача, пишет Радио «Комсомольская правда».