Врач назвал причины появления цистита у женщин и мужчин

«Острым циститом болеют преимущественно женщины. Это связано с тем, что у женщин более короткая и широкая уретра, поэтому в нее легче проникает инфекция. Также к предрасполагающим факторам относятся гинекологические причины — это кольпит и бактериальный вагиноз», — сообщил медик в интервью LIFE.