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Дачников призвали сделать прививку от столбняка

Замглавного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова посоветовала взрослым, в частности дачникам и сельскохозяйственным работникам, до наступления летнего сезона вакцинироваться от столбняка.

Дачников призвали сделать прививку от столбняка
© Мир новостей

Эксперт напомнила, что прививку следует делать взрослым раз в 10 лет. Особенно это касается людей из групп риска, и очень важно позаботиться об этом перед дачным сезоном, на который традиционно выпадает волна данного заболевания.

Большакова подчеркнула, что единственной мерой защиты от столбняка является вакцинация. А опасность заболевания состоит в том, что оно атакует нервную систему и имеет высокий риск летального исхода.

Столбняком можно заразиться через ссадину или царапину, при этом чаще всего инфицирование происходит через глубокие раны. Как правило, возбудитель заболевания встречается в почве или на предметах, загрязненных землей. Этим и объясняется высокий риск заражения для группы дачников и сельскохозяйственных работников.

Инкубационный период составляет 1 - 3 недели, затем у человека появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц.

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