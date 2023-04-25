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Врач Морозова пояснила, что такое ситуативная вакцинация

Ситуативная вакцинация подразумевает конкретные случаи, когда человек проживает на определенной территории, имел контакт с заболевшими. Об этом рассказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Врач пояснила, что такое ситуативная вакцинация
© Вечерняя Москва

К ситуативной вакцинации прибегают, если люди проживают на территории, где зафиксирована вспышка конкретного заболевания, либо собираются поехать в такой регион. Если вакцинация проводится уже после контакта с заболевшими, ее называют экстренной.

Морозова отметила, что также ситуативная вакцинация проводится при серьезных рисках того, что инфекция будет распространяться, а также при повышенном риске заражения среди людей, относящихся к конкретной профессии.

Врач добавила, что в целом вакцинация в России проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок, передает РИАМО.

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