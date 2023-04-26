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26 минут назад

Как и когда вакцинироваться от клещей

Нижегородская правдаиещё 2

Если сделать прививку от клещевого энцефалита вовремя не удалось, то можно прибежать к экстренной схеме вакцинации. Об этом сообщила РИАМО врач-терапевт Олеся Савельева. Такая вакцина дает такой же стойкий иммунитет, как и при обычной прививке.

Как и когда вакцинироваться от клещей
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

При этом вакцинироваться против клещевого энцефалита можно в любое время года. Единственное — это важно соблюсти две недели с момента второй прививки до возможной встречи с клещом.

«Стандартная схема вакцинации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, которые вводятся по определенной схеме. Для формирования иммунитета большинству прививаемых достаточно двух прививок с интервалом в 1 месяц. Стойкий иммунитет к клещевому энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы, независимо от вида вакцины и выбранной схемы», – рассказала врач.

При этом пик активности клещей приходится на май, а значит сделать первую прививку нужно не позднее середины марта.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 319 жителей Нижегородской области стали жертвами клещей.

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