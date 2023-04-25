Пациентам напомнили о необходимости вакцинации от кори

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что стремительное распространение кори связано с тем, что граждане отказываются от вакцинации.

— Там, где нет коллективного иммунитета или он слабый, начинает развиваться заболевание. Если и дальше будет такое отношение к прививке от кори, то болезнь будет распространяться по всей территории России, — отметил он в комментарии « Радио 1 ».

Депутат добавил, что сделать прививку можно бесплатно, обратившись в поликлинику. Пройти вакцинацию могут как дети, так и взрослые.

В Роспотребнадзоре рассказали об основных симптомах кори. После начала болезни проходит несколько дней до того, как симптомы кори станут явными. На третьи–четвертые сутки отекают веки, лицо становится одутловатым. Сыпь может появиться на третий день, а может и на пятый, передает «Царьград».