$81.55+0.2890.03+0.57
2 часа назад

Поцелуи оказались опасны для здоровья

Lenta.ruиещё 3

Врачи предупредили о возможности заразиться гонореей через поцелуи, сообщает Daily Mail. Ранее ученые десятилетиями утверждали, что болезнь передается только при незащищенном половом акте.

Поцелуи оказались опасны для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья рассказал, что в январе 2023 года его группа исследователей провела обзор шести исследований и пришла к выводу, что заразиться гонореей и хламидиозом можно через поцелуи.

Чоу отметил необходимость обновить памятку о способах предотвращения заражения венерическими заболеваниями в соответствии с новыми данными.

В результатах проведенного ранее исследования говорится, что гонорея передается не только через поцелуи, но и через слюну, используемую как смазку во время секса.

Чаще всего гонореей заражаются люди в возрасте 15-24 лет. Болезнь поражает репродуктивные органы и вызывает воспалительные заболевания органов малого таза, что может привести к длительным болям, бесплодию и осложнениям беременности у женщин. У мужчин гонорея может стать причиной болезненной инфекции яичек и предстательной железы, что в некоторых случаях может привести к снижению фертильности.

Справляться с болезнью помогают антибиотики, но ученые опасаются, что вирусы эволюционируют, чтобы обходить антибиотики.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий