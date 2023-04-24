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3 симптома рака, которые могут проявиться во время еды

По словам британского доктора Деборы Ли из Dr Fox Online Pharmacy, симптомы рака могу проявляться у человека во время еды. Эксперт рассказал, о каком виде онкологии может свидетельствовать каждая из этих проблем.

3 симптома рака, которые могут проявиться во время еды
© Super.ru

1. Анорексия

Вы не чувствуете голода и можете съесть только небольшое количество пищи. Это особенно важно, если у вас есть какие-либо другие симптомы: значительная потеря веса, боль в области живота, тошнота и рвота. Врач объяснил, что это может быть вызвано практически любым видом рака. Более 50% онкологических больных страдают именно от этих признаков. Однако чаще всего анорексия встречается при раке поджелудочной железы, верхних отделах желудочно-кишечного тракта и раке легких.

2. Дисфагия — трудности с глотанием

Дисфагия, или трудности с глотанием, как правило, проявляется в виде ощущения, будто пища застревает на пути вниз. Вы также можете начать задыхаться во время еды. Доктор Ли объяснила, что этот симптом может заставить вас дольше жевать и глотать пищу и побуждать вас издавать необычные звуки, когда едите или пьете. Она добавила, что данный признак нередко свидетельствует о раке пищевода, рта и языка, гортани, щитовидной железы, кожи, носовой полости и придаточных пазух.

3. Ощущение быстрого насыщения

Быстрое чувство сытости после еды часто сопровождается дискомфортом в области живота. Особенно тревожно, если человека при этом беспокоит изжога, вздутие живота и общее плохое самочувствие. Нередко это признак рака яичников, но может также указывать на рак поджелудочной железы или желудка.

Доктор Дебора Ли предупреждает: если вы испытываете любой из этих трех признаков, вам следует обратиться к терапевту. «Не оставляйте это. Чем быстрее вы пройдете обследование, тем больше шансов на хороший исход», — уверяет британский врач.

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