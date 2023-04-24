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Найдена связь между популярными завтраками и диабетом

Слишком большое количество обработанного мяса в диете повышает риск развития диабета, обнаружили ученые Университета Тафтса в США. На их исследование, опубликованное в журнале Nature, обратило внимание издание People.

Найдена связь между популярными завтраками и диабетом
© Лента.ру

Связь между рационом и развитием диабета II типа ученые нашли, проанализировав данные о режиме питания взрослых в 184 странах мира, собранные в течение 30 лет. Они обнаружили, что 14 миллионов новых случаев диабета II типа, когда организм не способен обрабатывать инсулин правильно, в 2018 году были связаны с плохой диетой.

В частности, диабет развивался у людей, которые ели слишком много обработанных риса и пшеницы, а также обработанного мяса — например, предпочитали завтрак блюда с беконом. Риск развития диабета связали и с употреблением необработанного (например, некопченого и без консервантов) красного мяса. Меньшее влияние на развитие диабета, указали ученые, оказывали сладкие напитки и фруктовые соки, а также недостаток в меню некрахмалистых овощей, орехов и семян.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила россиян, что поздние завтраки могут привести к набору лишнего веса из-за особенностей метаболизма человека. По ее словам, если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ.

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