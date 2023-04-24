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31 минуту назад

Побочным эффектом лекарств от диабета стали необычные сны

Сибмеда

Речь идёт о препаратах «Оземпик», Wegovy и Mounjaro, которые назначаются пациентам для лечения диабета. Их использование, рассказали пациенты, сопровождается появлением необычных снов. В одной фармкомпании подтвердили, что получают сообщения от пациентов – но на данный момент связь странных снов с приёмом лекарств подтвердить нельзя.

Побочным эффектом лекарств от диабета стали необычные сны
Фото: СибмедаСибмеда

В частности, люди, принимающие «Оземпик», Wegovy и Mounjaro, говорили о снах определённого рода. Например, они покупают шкафы с актёром Клинтом Иствудом, готовятся к ограблению музея с Дженифер Лопес и Беном Аффлеком или едут на аукцион крупного рогатого скота с Метью МакКонахи. Сны воспринимались ими как странные и яркие – передаёт «Фармвестник» сообщение The Wall Street Journal.

Производитель Wegovy и «Оземпика» Novo Nordisk подтвердил, что сообщения о странных снах компания получала, но у них нет пока достаточной информации, чтобы подтвердить связь этих снов с лекарствами. Производиель Mounjaro, компания Eli Lilly отказалась от комментариев.

Подобные препараты способствуют выработке кишечного гормона, который влияет на мозг, что может объяснять возникновение ярких снов – разъяснила профессор медицины Гарвардской медицинской школы и директор Центра питания и управления весом Бостонского медицинского центра Каролина Аповян.

Кроме того, препараты помогают людям помнить сны, которые они могли бы забыть без их приёма – дополняет исследователь сна Дейдра Ли Барретт из Гарвардской медицинской школы.

Вышеназванные препараты одобрены для лечения диабета, но широко используются и для коррекции веса. Официально такое назначение есть у Wegovy, заявка Mounjaro – на рассмотрении.

Болезни и лекарства,Клинт Иствуд,
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