Гематолог перечислила признаки густой крови у пожилых

Головная и покалывающие боли в пальцах рук могут указывать на густую кровь у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова.

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"При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение", – перечисляет эксперт.

Также густую кровь можно заподозрить во время сдачи анализа. "Густая кровь будет очень быстро сворачиваться в момент забора. Иногда бывает, что даже невозможно эту кровь взять", – добавила гематолог.

Густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов, в том числе сердца, головного мозга, почек, легких. Может быть тромбоз, инфаркт или инсульт. Может быть даже тромбоэмболия (закупорка. – Прим. ред.) легочной артерии.

Светлана Бычкова – врач-гематолог

Специалист посоветовала при наличии подозрительных симптомов обратиться к врачу и сдать коагулограмму. Такой анализ поможет оценить свертывающую способность крови.