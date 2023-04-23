Терапевт предупредил об опасности низкого давления

«При низком артериальном давлении у человека может возникать дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на мозг, сердце и другие органы. При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также становится более метеозависимым», — рассказал врач.