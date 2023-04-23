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1 час назад

Терапевт предупредил об опасности низкого давления

Мослента

Основную опасность низкого артериального давления в беседе с «Мослентой» назвал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. По его словам, пониженное давление может привести к хронической усталости, высокой утомляемости и слабости.

Терапевт предупредил об опасности низкого давления
Фото: МослентаМослента

«При низком артериальном давлении у человека может возникать дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на мозг, сердце и другие органы. При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также становится более метеозависимым», — рассказал врач.

При постоянной гипотонии могут наблюдаться постоянное ощущение слабости и усталости, высокая утомляемость, нарушение сна, учащение сердечного ритма, повышенное потоотделение, частые головные боли в области висков, головокружения и отдышка, продолжил Рябков.

«Гипотония может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения», — отметил собеседник издания.

При симптомах гипотонии терапевт посоветовал обратиться к кардиологу. По его словам, специалист проведет тщательный осмотр, соберет анамнез и поможет подобрать правильное лечение, так как самостоятельный прием медикаментов может быть опасен.

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