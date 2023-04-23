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Избыток инсулина так же опасен, как и его нехватка

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили ключевого «игрока» в защитном механизме организма против избытка инсулина, который может привести к летальному исходу.

Избыток инсулина так же опасен, как и его нехватка
© Ferra.ru

Команда обнаружила, что метаболический фермент фруктозо-1,6-бисфосфатфосфатаза (FBP1) действует как предохранительный клапан, контролирующий глюконеогенез - процесс синтеза глюкозы в печени для поддержания постоянного поступления глюкозы в кровь. FBP1 также ингибирует протеинкиназу AKT, которая является основным проводником активности инсулина, защищая от гиперреактивности инсулина и гипогликемического шока.

Однако дефицит FBP1 в сочетании с глюкозным голоданием может привести к тяжелой гипогликемии, вызывающей судороги, а кому-то, возможно, и смерть.

Открытие может привести к разработке новых методов лечения, предотвращающих инсулиновый шок и гипогликемию, которые являются значительными причинами смерти среди людей с диабетом.

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