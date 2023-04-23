Как вейпы и электронные сигареты вредят вашим зубам

Вейпы и электронные сигареты выделяют большое количество вредных для здоровья человека химических веществ. И доктор Ризван Махмуд объяснил, как конкретно они влияют на состояние полости рта.

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По словам доктора Ризвана Махмуда, стоматолога и соучредителя Rüh Dental, вейпинг может сильно повлиять на зубы и на состояние полости рта в целом. При курении электронных сигарет и при использовании вейпа выделяется формальдегида. Это вещество может привести к раздражению носа, рта, горла.

Помимо этого, проглатывание формальдегида может способствовать появлению во рту ожогов и язв.

Есть и много других химических веществ, которые вдыхают курящие электронные сигареты и использующие вейпы люди. К примеру, пропиленгликоль, который выделяется при использовании многих вейпов, способствует появлению сухости во рту, неприятного запаха изо рта, кариеса, язв во рту.

Никотин, основной компонент сигарет и вейпов, ограничивает приток крови к дёснам. Это приводит к увеличению риска развития болезней дёсен. А когда это смешивается с пропиленгликолем, формальдегидом и бензолом, то этот риск ещё больше возрастает.

Хотя многие люди переходят на электронные сигареты потому, что они якобы не делают зубы жёлтыми, всё не так просто. По словам врача, никотин тоже оказывает окрашивающее действие, поэтому для решения проблемы нужно отказаться и от сигарет, и от электронных сигарет, и от вейпов.