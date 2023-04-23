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Гастроэнтеролог назвал две популярные причины появления язвы желудка

Россиянам рассказали, какие две причины приводят к язве желудка и даже вызывают онкологию.

Врач назвал две популярные причины появления язвы желудка
© Слово и Дело

По словам диетолога Нарине Сугян, язву можно заработать при заражении бактерией Helicobacter pylori, сообщает NEWS.ru. Эта бактерия поражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, после чего может усугубить состояние организма и даже довести до появления гастрита и онкологии.

Бактерия Helicobacter pylori может попасть в организм при нарушении правил гигиены, с грязной водой, немытыми продуктами. Вторая причина появления язвы — это повышенная кислотность желудка. Врачи советуют следить за кислотностью и не допускать ухудшения состояния.

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