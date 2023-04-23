Последствия курения вейпов сравнили с тяжелым ковидом

Курение вейпов может нанести серьезный вред работе мозга и дыхательной системе человека. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко. Он также назвал главную опасность для здоровья от курения электронных сигарет.

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Чем именно опасны вейпы

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«Все продукты, которые мы вдыхаем в горячем виде, всасывается в легочную альвеолу. Первыми встречаются с этой гадостью сосуды легких, поэтому образуются фиброзные изменения альвеолы. Легкие детей и юношей могут быть подобны тем, которые перенесли тяжелый ковид», — объяснил специалист.

Постепенно от курения электронных сигарет происходят тяжелые изменения в легких. Человек может начать испытывать недостаток дыхания, все это с течением времени плохо сказывается на общем состоянии и дыхательной системе в целом. Поскольку пропиленгликоль при вдыхании в организм может вызывать привыкание, бросить бывает очень сложно, добавил Александр Карабиненко.

Из чего делают вейпы?

«Чтобы как-то этот продукт облагородить, к пропиленгликолю добавляют различные ароматические и другие приятные на запах продукты. Все это связано с тем, чтобы продвинуть продукт, привлечь людей. Но на самом деле те ароматические продукты, которые туда добавляются, содержат очень много органических веществ, которые вредно действуют на весь организм в целом» — отметил врач.

Вредно в любом возрасте

По словам пульмонолога, вейпы одинаково вредны взрослым и детям и наносят непоправимый урон здоровью.

«Что касается детей, то это такая вредоносная вещь, из-за которой ребенок вырастает неполноценным гражданином в плане здоровья. Он по сравнению с другими сверстниками хуже дышит, чаще кашляет. Если смотреть на рентгеновскую картину этих детей, у них легкие стареют. Например, у ребенка 15 лет могут быть легкие как в 60 лет», — заключил он.

11 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям вейпов, а также жидкостей и расходников для них.