Создана тест-система для диагностики кори

В России разработана тест-система для выявления вируса кори, который диагностирует заболевание за 3-4 дня до появления клинических симптомов.

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Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) разработан специалистами Центра стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и зарегистрирован Росздравнадзором. Как объясняют специалисты ФМБА, именно использование полимеразной цепной реакции при диагностике позволяет выявить РНК вируса кори за несколько дней до появления характерных клинических симптомов и обладает высокой аналитической чувствительностью. Таким образом, использование тест-системы даст возможность выявить заболевание в инкубационном периоде, что поможет остановить распространение вируса.

По информации Роспотребнадзора, локальные вспышки заболевания уже зарегистрированы в 44 регионах нашей страны. При этом корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения.

До появления в 1963 году вакцины крупные эпидемии кори происходили каждые 2-3 года.

В год, по данным Всемирной организации здравоохранения, от кори умирали до 2,6 миллиона человек.

Возбудителем является вирус из семейства парамиксовирусов. Он распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах.