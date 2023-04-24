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2 часа назад

Зоолог назвала главное действие при укусе змеи

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Главное действие при укусе змеи назвала радиостанции «Говорит Москва» сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Александра Василевская. Она призвала в таких случаях срочно обращаться в больницу.

Зоолог назвала главное действие при укусе змеи
Фото: МослентаМослента

«Не каждый укус даже несет в себе яд, есть сухие укусы. Но все-таки лучше, конечно, прямо в ближайшую больницу прямо скорей, скорей, скорей», — отметила эксперт.

По словам Василевской, в столице гадюки обитают в основном в окраинных лесах, таких, как «Лосиный остров» или «Битцевский лес». Она посоветовала на прогулку надевать сапоги и смотреть под ноги.

Зоолог также отметила, что гадюки редко кусают людей.

«Она (змея), скорее всего, сама уползет. А если она сама не уползет, она начнет шипеть, вообще как-то давать знать, что не надо сюда ходить. В общем, только в самом крайнем случае, только тогда она может тяпнуть», — пояснила Василевская.

Ранее в подмосковном парке заметили нашествие ужей. Змей сняли на видео в Одинцово.

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