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3 часа назад

Роспотребнадзор: больные корью на 3-4-й день имеют одутловатое лицо и отечные веки

Газета.Ru

Больные корью на третий-четвертый день болезни имеют одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор рассказал о симптомах кори на 3-4-й день
Фото: Газета.руГазета.ру

Как рассказали в контрольном органе, на третий-четвертый день болезни у большинства пациентов также наблюдается заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что сыпь у больных появляется на третий-пятый день после заражения, а сам период высыпания продолжается три-четыре дня. Там уточнили, что первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, быстро распространяются на все лицо, шею, верхнюю часть груди. На второй день сыпь распространяется на туловище, руки и бедра, на третий уже на нижние части рук, голени и стопы.

С четвертого-пятого дня от начала высыпания начинается период пигментации. Тогда сыпь приобретает буровато-коричневый оттенок, снижается температура тела пациента, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.

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