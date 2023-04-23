Семь самых опасных болезней, которые переносят клещи

Клещи переносят опасные заболевания, которые могут приводить к серьезным последствиям для здоровья человека. Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики в сезон активности паразитов и лечиться только под контролем врача. О самых опасных болезнях, которые можно подцепить от насекомых-кровопийц, — в материале «Вечерней Москвы».

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Болезнь Лайма

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Болезнь Лайма (или Лайм-боррелиоз) — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia. Оно передается через укус зараженного клеща и грозит инвалидностью. Бактерии могут находиться в слюне клеща и попадать в организм человека во время укуса.

онемение или дрожь в руках или ногах;

увеличение лимфоузлов;

красная сыпь;

располагающаяся вокруг места укуса;

боли в суставах и мышцах;

усталость и слабость. Инфекция может возникнуть, если зараженный клещ присосался к телу на несколько часов или более. Инкубационный период от одного до пятидесяти дней. У людей, зараженных болезнью Лайма, могут появиться различные симптомы, такие как:

Некоторые из этих симптомов могут длиться до нескольких месяцев. Диагностика Лайм-боррелиоза может быть сложной, поскольку его симптомы могут имитировать другие заболевания. Врач может использовать кровь, мочу или другие образцы тканей для обнаружения антител к бактериям Лайма.

Лечение включает антибиотики. В зависимости от степени заражения может потребоваться госпитализация. Если терапия началась рано и принимаются все предписанные антибиотики, пациенты обычно полностью выздоравливают.

Клещевой энцефалит

Вирусный клещевой энцефалит — болезнь, которая вызывает у человека поражение центральной нервной системы. Инфекция переносится клещами. Вирус встречается в лесных регионах по всей территории Евразии, от Атлантического океана до Тихого. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомной или легкой формы до тяжелой, вплоть до летального исхода. Инкубационный период обычно длится одну-две недели.

Общие симптомы заражения энцефалитом включают: головную боль, лихорадку, слабость, тошноту, рвоту, нарушение координации движений, менингит, миелит, потерю сознания и даже судороги.

Для диагностики врач может назначить различные анализы крови. Лечение будет зависеть от вида заболевания и степени его развития. Например, в случае с клещевым энцефалитом может применяться специальная вакцина или препараты для лечения симптомов. Развитие хронической формы может привести к параличам и инвалидности.

Бабезиоз

Бабезиоз — это инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими микроорганизмами, называемыми бабезиями. Эти микроорганизмы передаются укусом клеща, который может заразиться, питаясь кровью зараженных животных, например, мышей, оленей, коров или овец.

Симптомы бабезиоза могут проявляться разнообразно и зависят от степени заражения и состояния иммунной системы человека. Основные могут включать лихорадку, головную боль, мышечную боль и усталость. Также могут наблюдаться шок и судороги. В некоторых случаях бабезиоз приводит к желтухе, анемии и поражению почек.

Диагностика производится при помощи анализа крови. При подозрении на бабезиоз врач может назначить специальный тест, который позволяет обнаружить антитела к бабезии. Лечение может включать применение антибиотиков. В запущенных случаях требуется переливание крови.

Анаплазмоз

Возбудитель болезни — грамотрицательный микроорганизм рода Anaplasma phagocytophilum. Заражение анаплазмозом возможно через укусы клещей, а также через контакт с кровью или другими жидкостями заболевшего человека.

Если человек заражен анаплазмозом, он может ощутить следующие симптомы: высокая температура, головная и суставная боль, мышечная слабость, тошнота, рвота и сильные боли в животе и груди.

Для диагностики обычно используются лабораторные тесты, включая общий анализ крови и серологические тесты. Часто анализ крови может выявить высокую концентрацию лейкоцитов и низкое число тромбоцитов, а также другие изменения в составе крови.

Лечение анаплазмоза обычно заключается в приеме антибактериальных препаратов. Важно начать его как можно скорее, чтобы предотвратить развитие осложнений. Кроме того, для борьбы со симптомами можно применять противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

Туляремия

Туляремия вызывается бактерией Francisella tularensis и может быть передана от животных на человека и наоборот. Бактерия может жить в различных окружающих условиях как длительное время, так и кратковременно. Она живет в почве, воде, на растениях и животных. Недуг поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник.

Человек может заразиться туляремией при контакте с зараженным животным или его экскрементами, при укусе зараженным клещом, при употреблении зараженной пищи или воды, а также при вдыхании зараженного воздуха. Симптомы туляремии могут проявляться спустя период от одного дня до двух недель после заражения. Они разнятся в зависимости от способа заражения и формы болезни.

Обычно симптоматика туляремии включает: повышенную температуру тела;

общее недомогание;

головную боль;

тошноту и рвоту;

кашель и затрудненное дыхание.

Если болезнь протекает в тяжелой форме, могут появиться гнойничковые образования на коже, пневмония и менингит. Диагностика туляремии зависит от формы болезни и может включать клинические анализы крови, мочи, кала, мокроты и других биологических материалов пациента.

Лечение болезни должно проводиться только под контролем врача и может включать прием антибиотиков и симптоматическую терапию.

Лихорадка Крым-Конго

Лихорадка Крым-Конго, также известная как геморрагическая лихорадка, является острым вирусным заболеванием, которое передается человеку через контакт с зараженными животными или же напрямую от зараженного человека. Ее также разносит клещ.

Симптомы включают высокую температуру, головную и мышечную боли, тошноту и рвоту, кровотечения и другие геморрагические симптомы. В тяжелых случаях она грозит почечной недостаточностью, пневмонией и даже смертью.

Диагноз основывается на клинических симптомах и общих лабораторных данных. Для его подтверждения применяются различные методы лабораторной диагностики, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный анализ (ИФА), исследование тканей и другие методы.

Лечение лихорадки подразумевает снятие симптомов и поддержание жизненно необходимых функций организма. При тяжелой болезни отмечен положительный эффект от применения гипериммунного иммуноглобулина и иммунной сыворотки. Недуг имеет высокий процент летальности.

Эрлихиоз

Эрлихиоз — это бактериальное заболевание, вызванное Ehrlichia chaffeensis, которые поражают белые кровяные клетки. Эти бактерии передаются через укусы больных клещей, которые становятся переносчиками болезней от зараженных животных.

Симптомы эрлихиоза могут появляться от одной до двух недель после укуса клеща. Среди них: лихорадка, слабость, головная боль, мышечная боль, тошнота и рвота, насморк, кашель, боли в груди, сыпь.

Чтобы диагностировать эрлихиоз, врач проводит тщательное обследование и выясняет историю болезни, включая вопросы о последней поездке в лес или пребывания в других опасных местах. Также берут пробы крови, чтобы обнаружить антитела к бактериям, которые вызывают эрлихиоз.