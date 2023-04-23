При каких болях в животе необходимо звонить в скорую

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала, в каком случае при боли в животе нужно срочно вызывать скорую помощь.

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Врач объяснила, что боль в животе может быть вызвана разными причинами — от расстройства пищеварения до серьёзной патологии. Если боль в животе началась, но проходит, обращаться в скорую вряд ли стоит.

Но если боль появилась после травмы, даже через время, и сопровождается сдавливанием в области грудной клетки, проблемами с дыханием, тошнотой, пожелтением кожи или белков глаз, — необходима экстренная медицинская помощь.

До приезда скорой помощи можно измерить температуру и давление, пить чистую воду; к участку живота, где наиболее сильная боль, можно прикладывать грелки со льдом, чтобы замедлить развитие воспаления. Но принимать какие-либо лекарства самостоятельно нельзя. Врач отметила, что это может помешать постановке правильного диагноза.

Боль в животе может быть симптомом как расстройства пищеварения, так и серьёзной патологии, требующей немедленного хирургического вмешательства. Своевременное лечение позволит избежать развития осложнений и сохранить здоровье. Поэтому ощутив сильную боль в животе и сопутствующие ей опасные симптомы, следует вызвать скорую помощь.

Эльвира Комкова – врач-гастроэнтеролог