Россиянам рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии
Симптомы, которые возникают из-за сезонной аллергии, легкоперепутать с ОРВИ. О том, как различить эти недуги, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
На фоне переменчивой погоды у человека может возникнутьнасморк, чихание и повышение температуры тела. Эти симптомы сопровождают как ОРВИ, так и аллергию.
Однако второе обычно не сопровождается лихорадкой. Еслипациент чувствует сильный жар и боли в горле, то речь, скорее всего, идет о вирусной инфекции.
Помимо этого, следует обратить особое внимание на длительность недомогания. Большинство людей страдают от ОРВИ порядка десяти дней. Аллергия продолжается в течение всего периода цветения, а ее симптомы можно устранитьс помощью антигистаминных препаратов.