Россиянам рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии

Симптомы, которые возникают из-за сезонной аллергии, легкоперепутать с ОРВИ. О том, как различить эти недуги, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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На фоне переменчивой погоды у человека может возникнутьнасморк, чихание и повышение температуры тела. Эти симптомы сопровождают как ОРВИ, так и аллергию.

Однако второе обычно не сопровождается лихорадкой. Еслипациент чувствует сильный жар и боли в горле, то речь, скорее всего, идет о вирусной инфекции.