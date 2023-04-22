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Россиянам рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии

Симптомы, которые возникают из-за сезонной аллергии, легкоперепутать с ОРВИ. О том, как различить эти недуги, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Россиянам рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии
© Слово и Дело

На фоне переменчивой погоды у человека может возникнутьнасморк, чихание и повышение температуры тела. Эти симптомы сопровождают как ОРВИ, так и аллергию.

Однако второе обычно не сопровождается лихорадкой. Еслипациент чувствует сильный жар и боли в горле, то речь, скорее всего, идет о вирусной инфекции.

Помимо этого, следует обратить особое внимание на длительность недомогания. Большинство людей страдают от ОРВИ порядка десяти дней. Аллергия продолжается в течение всего периода цветения, а ее симптомы можно устранитьс помощью антигистаминных препаратов.

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