Россиянам раскрыли провоцирующие развитие диабета ошибки в питании

Диетолог Елена Соломатина раскрыла россиянам ошибки в питании, провоцирующие развитие сахарного диабета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

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Специалистка подчеркнула, что в последние годы считавшийся заболеванием пожилых людей сахарный диабет все чаще диагностируют у молодых людей. Объяснение этому факту простое: человек стал чаще переедать и употреблять больше рафинированной еды. По словам Соломатиной, скрытый сахар содержится во многих продуктах, включая пиво, макароны и хлеб. В то же время клетчатки в подобной пище и напитках, как правило, немного.

Из-за избытка сахара и повышенной калорийности пищи произведенного организмом инсулина не хватает, чтобы усвоить всю поступившую с пищей глюкозу, объяснила диетолог. Излишки полученной энергии перерабатываются в жир, а резкие скачки сахара в крови приводят к тому, что человек спустя короткое время вновь чувствует себя голодным, и «создается порочный круг».