Хронический синусит: причины и способы лечения
Хронические синуситы — это группа заболеваний, подразумевающих воспаления слизистых оболочек, пазух носа.
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и выяснил, почему развивается синусит и подобные ему заболевания и как их лечат.
Выделяется четыре формы хронических синусов: хронический гайморит, который достаточно часто встречается, хронический этмоидит, хронический сфеноидит и хронический фронтит.
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Причина развития любого из всех вышеперечисленных заболеваний всегда одна — длительно протекающие острые фазы заболеваний, которые не были своевременно диагностированы и корректно пролечены. Именно по этой причине важно не игнорировать любые простудные заболевания или другие, сопровождающиеся насморком – он может грозить довольно неприятными последствиями, потому важно своевременно обращаться к специалисту за консультацией, осмотром и, при необходимости, сдавать анализы.
С любым из этих заболеваний будут актуальны две формы лечения: либо амбулаторное лечение, либо госпитализация.
Лечение практически всех видов синуситов включает в себя применение антибактериальной терапии, использование сосудосуживающих капель, а иногда и применение антигистаминных препаратов или диуретиков.
Также чаще всего используется промывание области носа посредством применения физраствора. В некоторых случаях специалисты видят необходимость в подключении физиотерапии: как правило, это электрофорез или фонофорез.