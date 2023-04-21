Хронический синусит: причины и способы лечения

Хронические синуситы — это группа заболеваний, подразумевающих воспаления слизистых оболочек, пазух носа.

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"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и выяснил, почему развивается синусит и подобные ему заболевания и как их лечат.

Выделяется четыре формы хронических синусов: хронический гайморит, который достаточно часто встречается, хронический этмоидит, хронический сфеноидит и хронический фронтит.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Причина развития любого из всех вышеперечисленных заболеваний всегда одна — длительно протекающие острые фазы заболеваний, которые не были своевременно диагностированы и корректно пролечены. Именно по этой причине важно не игнорировать любые простудные заболевания или другие, сопровождающиеся насморком – он может грозить довольно неприятными последствиями, потому важно своевременно обращаться к специалисту за консультацией, осмотром и, при необходимости, сдавать анализы.

С любым из этих заболеваний будут актуальны две формы лечения: либо амбулаторное лечение, либо госпитализация.

Лечение практически всех видов синуситов включает в себя применение антибактериальной терапии, использование сосудосуживающих капель, а иногда и применение антигистаминных препаратов или диуретиков.