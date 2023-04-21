Названы указывающие на рак поджелудочной железы симптомы

Интенсивные боли в верхней части живота, которые продолжаются длительное время, могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний поджелудочной железы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Александра Макушева в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам специалистки, непроходящие боли под ребрами и в верхней части живота, а также опоясывающая боль являются тревожными признаками. Они могут указывать на такие заболевания, как панкреатит, панкреонекроз, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы. Болевые ощущения нередко сопровождаются тошнотой, рвотой и диареей, рассказала Макушева. Среди других симптомов она назвала повышение температуры, вздутие живота, метеоризм и быструю утомляемость.

Врач отметила, что при панкреатите у пациента возникает опоясывающая боль в правом подреберье, которая отдает в спину, грудную клетку и нижнюю часть живота. Неприятные ощущения усиливаются после еды, особенно жирной, острой или соленой, а также после курения или употребления алкоголя. В отличие от панкреатита и доброкачественных опухолей, рак, по словам гастроэнтеролога, часто развивается незаметно, а первые симптомы появляются на поздних стадиях, когда заболевание плохо поддается лечению.

Макушева добавила, что точные причины появления рака поджелудочной железы пока не установлены. Однако известны факторы, которые повышают риск развития заболевания. К ним врач причислила курение, хронический панкреатит и заболевания полости рта.