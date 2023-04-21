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Отоларинголог предупредил об опасности носовых капель для гипертоников

Капли для носа повышают артериальное давление, что нежелательно для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Отоларинголог предупредил об опасности носовых капель для гипертоников
© Сетевое издание m24.ru

"В любом сосудосуживающем средстве для носа лекарственной единицей является адреналин. Он повышает артериальное давление", – Владимир Зайцев, отоларинголог, кандидат медицинских наук.

Специалист посоветовал гипертоникам обратить внимание на детские капли для носа, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье.

"Если во взрослых каплях раствор 0,1%, то в детских – 0,05%. Гипертоникам рекомендуются 0,05% капли. Потом через минут пять-семь минут после закапывания можно промыть полость носа", – говорит Зайцев.

Вместе с тем стоит учитывать, что сосудосуживающие капли для носа не являются лекарственным средством.

"Это препараты, которые просто снимают симптом заложенности носа. Нужно лечить заложенность носа, а не маскировать это состояние", – подчеркнул отоларинголог.

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