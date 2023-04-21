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Врач объяснил, можно ли отличить обычный конъюнктивит от вызванного штаммом "Арктур"

Новый штамм SARS-CoV-2 «Арктур» чаще предыдущих вызывает конъюнктивит, но отличить его от других инфекционных конъюнктивитов невозможно. О этом рассказал врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Можно ли отличить обычный конъюнктивит от вызванного штаммом "Арктур"
© Газета.Ru

«В Индии субштамм «Арктур», он же XBB.1.16, проявлялся классическими симптомами ОРВИ. В Европе же чаще говорят о развитии конъюнктивита, но в целом пока рано говорить о том, что этот симптом превалирует при заражении новым вариантом коронавируса», — объяснил врач.

Конъюнктивит может быть вызван вирусом, бактерией и химикатами. При коронавирусе развивается классическая симптоматика инфекционного конъюнктивита, так что отличить его практически невозможно.

Для лечения врач рекомендовал использовать специальные глазные капли, которые уменьшают ощущение инородного тела и ощущение рези в глазах. Также могут применяться противовирусные капли офтальмоферон. Если симптомы выраженные и не проходят в течение пары дней, лучше обратиться к офтальмологу.

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей и тесных контактов, по возможности соблюдать дистанцию, мыть руки и соблюдать другие правила личной гигиены. При контакте с потенциально зараженным человеком или находясь в месте, где есть потенциально зараженные, например, в любом медицинском учреждении, рекомендуется носить маски», — объяснил врач.

При этом постоянно носить маску не имеет смысла, отметил Поздняков. Что касается вакцин, то если человек до сих пор не переболел и не вакцинирован, на данный момент вакцинироваться уже не целесообразно, считает врач. Исключение составляют люди из групп риска, в том числе с ослабленным иммунитетом.

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