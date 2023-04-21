Врач объяснил, как начинает проявляться столбняк

С началом весны, открытием сезона дач и прогулок на свежем воздухе наступает и сезон клещей да столбняка. И если про клещей уже более-менее понятно, то вот со столбняком стоит разобраться.

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Его опасность в том, что симптомы начинают появляться очень небыстро, а вот лечить его лучше сразу.

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Что такое столбняк

Это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Оно сопровождается судорогами и спазмами, и из-за них могут начаться трудности с дыханием или проблемы с сердцем. Примерно половина всех случаев заражения заканчивается трагично. В лучшем случае итогом будет инвалидность.

Симптомы столбняка

Первые ласточки заражения появляются только через некоторое время — до трёх недель. Сперва в повреждённом месте страдают нервные окончания и начинаются подёргивания, а затем инфекция перекидывается и на нервную систему. Тогда уже могут случатся судороги и болезненные спазмы по всему телу.

Как это обычно выглядит: шея и спина выгибаются, руки прижимаются к телу, ладони сжимаются в кулаки, в ногах тоже мышцы сокращаются. Из-за сильных приступов можно и позвоночник сломать. Из-за напряжения в мышцах шеи и живота могут начаться проблемы с дыханием. Бывает, что невозможно разжать челюсти.

По словам дерматовенеролога Романа Иванова, триггером к приступу может стать любой раздражитель извне — яркий свет, громкий звук, прикосновение или даже порыв ветра.

Как можно заразиться столбняком

Бактерия столбняка обычно находится в фекалиях животных и почве, а оттуда она может попасть куда угодно. На ржавые садовые инструменты, мангал, стоящий на участке, и так далее. Поэтому медики советуют очень аккуратно вести себя на участке, особенно во время высадки саженцев и рассады в грунт, и избегать ран от старых и грязных инструментов. Не менее опасным будет и популярное удобрение — навоз.