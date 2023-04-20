Как лечат сифилис в современном мире
Сифилис – это бактериальная инфекция, которая в большинстве случаев передается при половом контакте. Болезнь начинается с язвы, которая обычно возникает на половых органах, в прямой кишке или во рту.
После первичного заражения бактерии сифилиса могут оставаться неактивными в организме в течение десятилетий, поэтому недуг в ранней стадии поддается эффективному лечению. "Рамблер" расскажет, как сифилис лечат в современном мире.
Проблема может быть диагностирована путем исследования анализов крови. Он подтверждает наличие антител, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией и цереброспинальной жидкости. В случае подозрения на заражение врач может предложить взять образец спинномозговой жидкости с помощью люмбальной пункции.
При своевременной диагностике на ранних стадиях сифилис легко вылечить. Предпочтительным методом лечения на всех стадиях является укол пенициллином – это антибиотик, убивающий бактерию, которая вызвала сифилис. Рекомендуемая терапия первичной, вторичной или ранней стадии скрытого сифилиса, то есть инфекции, перенесенной в течение последнего года, заключается в однократной инъекции пенициллина. Если пациент страдает от аллергии на медикамент, то может понадобиться проведение процедуры десенсибилизации, которая позволит принимать пенициллин.
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Если женщина проходит лечение от недуга во время беременности, то новорожденный ребенок также должен быть проверен на врожденный сифилис и в случае заражения пройти терапию антибиотиками.
В первый день лечения у пациента может возникнуть так называемая реакция Яриша-Герксгеймера, которая длится не более двух суток. Признаки и симптомы включают повышение температуры, озноб, тошноту, ноющую головную боль.
После прохождения необходимого курса терапии следует периодически сдавать анализы крови и избегать сексуальных контактов с новыми партнерами до тех пор, пока лечение не будет окончательно завершено. Важно сообщать о перенесенном заболевании своим половым партнерам, чтобы они впоследствии могли пройти тестирование.Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Основной профилактикой заражения сифилисом является использование презервативов во время полового акта. В случае малейших подозрений на симптомы проблемы следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.