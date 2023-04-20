Как лечат сифилис в современном мире



В первый день лечения у пациента может возникнуть так называемая реакция Яриша-Герксгеймера, которая длится не более двух суток. Признаки и симптомы включают повышение температуры, озноб, тошноту, ноющую головную боль.

После прохождения необходимого курса терапии следует периодически сдавать анализы крови и избегать сексуальных контактов с новыми партнерами до тех пор, пока лечение не будет окончательно завершено. Важно сообщать о перенесенном заболевании своим половым партнерам, чтобы они впоследствии могли пройти тестирование.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог