Онемение пальцев на руках может говорить о скором инфаркте

А ведь с этим ощущением сталкивались почти все. Некоторых оно мучает только по ночам, и тогда приходится просыпаться, чтобы унять дискомфорт, а некоторые жалуются на неприятные ощущения вне зависимости от времени суток.

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О том, почему немеют пальцы на руках, и на что, помимо предынфарктного состояния, это может указывать, написало издание «Доктор Питер».

По словам эндокринолога Алексея Жито, причин, по которым у человека могут неметь пальцы на руках, множество. Но самых распространённых патологий не так уж и много: всего пять.

Анемия

В случае, например, анемии человек ощущает онемение или покалывание в пальцах рук из-за того, что ткани начинают хуже снабжаться кислородом. Всё потому, что при анемии содержание в крови красных клеток (эритроцитов) или гемоглобина падает. При этом заболевании неметь могут не только руки, но и ноги тоже.

Проблемы с сердцем и сосудами

Пальцы на руках могут неметь также из-за атеросклероза сосудов верхних конечностей. То есть, когда бляшки мешают крови циркулировать нормально, и происходит нарушение кровообращения.

Эндокринные нарушения

По словам Жито, от онемения пальцев страдают также люди, у которых выявлен гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или же сахарный диабет. Жалобы от пациентов с таким диагнозом врач слышит довольно часто.

Нехватка витаминов

Жито пояснил, что авитаминоз тоже нельзя списывать со счетов, когда речь идёт об онемении конечностей. Обычно дефицит витаминов и минералов сопровождается также упадком сил, вялостью, быстрой утомляемостью и сонливостью. Кроме того, стоит обратить внимание на выпадение волос, ломкость ногтей и сухость кожи.

Предынсультное и предынфарктное состояния

Когда человек близок к инсульту, у него не только немеют руки, но также появляется сильная головная боль и подскакивает давление. Также потеря чувствительности в пальцах рук может быть симптомом инфаркта. В этих случаях с обращением ко врачу затягивать нельзя.