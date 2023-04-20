Врач назвал продукты вызывающие рак

Питание напрямую связано с развитием злокачественных опухолей. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, как влияют пищевые привычки на повышения риска развития онкологии.

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Врач-эндокринолог Елена Киселева отметила, что молоко негативно влияет на здоровье. В этом продукте содержится большое количество белка, аминокислот и жиров, что полезно для определенной категории граждан. Взрослым людям лучше всего ограничить употребление напитка.

Специалист в беседе с изданием «Народные Новости» посоветовала возрастным людям не пить не более двух стаканов молока в день.

В свою очередь аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев отреагировал на данные заявления. Врач отметил, что здоровое или специальное питание – одна из главных мер по профилактике онкологических заболеваний. Грубые продукты питания могут спровоцировать развитие рака, так как такая пища раздражает желудок, из-за чего может появиться язва.

«Если мы берем относительно здорового человека без хронических заболеваний или без специфической, или генетической предрасположенностью, то грубые продукты питания при длительном питании повышают риск развития рака желудка, который начинается с язвенной болезни. При активном употреблении животных жиров повышается риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки. Но я плохо могу себе представить человека, который будет питаться одним мясом», – рассказал Даниил Щепеляев.

Специалист отметил, что если человек постоянно питается острой или горячей пищей, то это может спровоцировать развитие раковых клеток.